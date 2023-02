Confirmaron un tercer caso de curación de un paciente con VIH, tras un trasplante de células madre

La revista Nature Medicine publicó un estudio científico que confirma el tercer caso de una persona que habría sido curada de VIH tras recibir un trasplante de celular madre para tratar una leucemia.

El estudio fue realizado por el consorcio internacional IciStem, coordinado por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, en colaboración con el University Medical Center de Utrecht.

Según el artículo, pudo constatarse la ausencia de partículas virales y de respuesta inmunitaria contra el virus en el cuerpo de un hombre oriundo de la ciudad alemana de Düsseldorf, a pesar de no recibir tratamiento durante cuatro años, evidencias que permiten al equipo científico considerar que se trata de un nuevo caso de curación.

"Nueve años estudiando estos casos excepcionales en los que, gracias a una estrategia terapéutica, el virus queda totalmente eliminado del cuerpo", manifestó Javier Martínez-Picado, investigador en IrsiCaixa y coautor del artículo.

"Queremos entender detalladamente cada paso del proceso de curación para poder diseñar estrategias que sean replicables a toda la población", agregó.

El caso del tercer paciente curado de VIH

En 2008, un equipo médico de Düsseldorf diagnosticó la infección por el VIH a una persona que, más adelante, fue conocida como "el paciente de Düsseldorf", por su singularidad.

Tras el diagnóstico, el paciente inició el tratamiento antirretroviral, que le permitió controlar la infección y reducir la cantidad de virus a niveles indetectables en la sangre. Cuatro años más tarde, en 2012, sufrió una leucemia por lo que tuvieron que realizarle un trasplante de células madre.

Cuando dejó de tomar el tratamiento antirretroviral se le realizó un seguimiento durante 44 meses y no se detectó ningún rastro de virus en el cuerpo del paciente.

Más de cinco años después del trasplante, y habiendo pasado por dos recaídas de la leucemia y varias complicaciones, el paciente se estabilizó, a partir de los cual el equipo investigador consensuó retirarle el tratamiento antirretroviral contra el VIH. Hoy el paciente de Düsseldorf tiene 53 años y se encuentra en buen estado de salud.

"Cuando el paciente dejó de tomar el tratamiento, le hicimos un seguimiento durante 44 meses y no detectamos ningún rastro de virus en la sangre ni en los tejidos del paciente ni tampoco vimos ninguna respuesta inmunitaria característica de un rebrote viral. Sus defensas no están activadas contra el VIH porque no tienen que defenderse contra el virus", explicó María Salgado, investigadora en IrsiCaixa y coautora del estudio.

Otros casos de curación de VIH

La confirmación de la curación de los pacientes de Berlín y Londres preceden a la del de Düsseldorf y, aunque son los tres únicos casos en los que se puede hablar de curación, ya se presentaron en conferencias científicas la remisión del VIH de otros dos pacientes, uno de Nueva York, y otro del Hospital City of Hope situado en Duarte, Estados Unidos.

"Ninguno de ellos tiene unas características inmunitarias especiales que les permitan controlar la infección por el VIH de forma espontánea, sino que el virus se ha eliminado del cuerpo como resultado de una intervención médica. Esto diferencia estos casos de erradicación de los de curación funcional en controladores de élite o postratamiento conseguidos hasta ahora, en los que el propio cuerpo de las personas tenía factores especiales que les permitían controlar el virus", especificó Salgado.

El trasplante de células madre únicamente se aplica a personas que sufren una enfermedad hematológica y no tienen alternativa terapéutica.