Conflicto con los choferes de la 25 de Agosto

En el transcurso de la semana pasada, las empresas de transporte de la provincia recibieron desde Nación transferencias remitidas a los fines de que las patronales puedan comenzar a cancelar diferencias de aguinaldo de los años 2019/2020, correspondientes al Decreto 14/2020. Esto fue abonado por casi todas las patronales de Catamarca, a excepción de la firma 25 de Agosto. Ante esto, los trabajadores emitieron un alerta hasta mañana martes, caso contrario, se evalúa iniciar medidas de fuerza. Esto se daría en el marco de asamblea.

El pago, que podría ascender a los 60 mil por empleado, corresponde a salarios de diciembre 2019 y sus incidencias en los restantes rubros salariales, sean estos aguinaldo y vacaciones, los cuales, mediante compromiso con UTA, debían ser abonadas en cuotas que no se cumplieron en los plazos previstos.

Mientras este conflicto se resuelve, UTA seccional Catamarca-La Rioja aguarda el pago de los haberes correspondientes a septiembre.



Sapem de Transporte

En tanto, ya no se hablaría de la creación de la Sapem de Transporte y esto porque tanto el Gobierno como empresarios estarían cumpliendo con los plazos. Así lo estimó Juan Vergara, secretario general de UTA, seccional Catamarca-La Rioja, quien indicó: “Con lo que sucedió en La Rioja, que pasó a manos del Estado y dejaron a gente en la calle. Acá me dijeron, en una reunión que tuvimos, que con la Sapem no iba a ocurrir lo mismo. Nosotros lo primero que pedimos es que se respete la antigüedad y nuestro convenio y ahí recién nos sentaríamos a conversar, pero vamos encaminados en buen diálogo con las empresas y esperamos que esta no sea una solución definitiva”.