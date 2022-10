Conflicto en salud: si la atención de la salud pública se descuida, se descuida a los más pobres"

En medio del conflicto de salud, que transita quizás una de sus semanas más críticas con el endurecimiento de las medidas de fuerza, tiene ahora la visión imparcial de la Pastoral Social, quien ha vertido su postura sobre esta realidad.

Al respecto el organismo eclesial sostiene que “la crisis que se ha desatado en la salud pública provincial ha puesto en vilo el cuidado de uno de los aspectos esenciales dependientes del Estado de la vida social organizada, a saber, la Salud pública. Las partes en conflicto llevan ya bastante tiempo sin poder llegar a un acuerdo. Por lo que se expresa a través de los principales medios de comunicación parece que cada parte tiene su razón. Sin embargo, hay algo que está impidiendo llegar a un acuerdo. ¿Qué es ese algo? Los protagonistas deben tener una vocación al diálogo sincero. Nos parece que si hay buena voluntad siempre es posible una solución”.

El Equipo de Pastoral social no solo alienta el diálogo sino que se preocupa por los pacientes y acotan que en esta crisis “se descuida a los más pobres, porque son ellos los que más podrían sufrir y pasarla muy mal. En efecto, no tienen otro recurso que acudir por sus problemas de salud al sistema público provincial. Por ello nos preguntamos: ¿A quién recurrirán los que carecen de una cobertura de salud? ¿Qué harán si tienen una urgencia? O ¿cómo podrán ser ayudados en aquellos problemas que exigen largo tratamiento? O ¿en aquellas intervenciones que son muy costosas? Nos parece que todos sabemos esto. Como en la parábola del Buen Samaritano, el herido yace en el camino, está ahí, y hubo dos (un sacerdote y un ayudante de los sacerdotes) que aunque lo tuvieron de frente, dieron un rodeo y pasaron de largo ¿Podrá ser que como Sociedad pasemos de largo y no nos preocupemos por esta inquietante situación que padece el personal de la salud pública provincial?”.

Es por ello que desde este espacio pastoral reiteran a todos los actores de este conflicto de la salud pública a dejarse interpelar y animar “para poder llegar a un acuerdo razonable, justo y generoso”. Para poder lograr esto, rogaron la asistencia tanto de la Madre del Valle y al Beato Mamerto Esquiú.