Conflicto en Zijin Liex: Trabajadores denunciaron amenazas e incumplimiento de las rotaciones

En un nuevo capítulo del conflicto con la firma Zijin Liex y el paro total que se mantiene en el proyecto Tres Quebradas en Fiambalá, ahora un grupo de trabajadores denunció que recibieron intimidaciones por parte de la empresa.

De forma anónima, alegando el miedo a las represalias, un grupo de trabajadores denunció en diálogo con La Unión que desde la empresa minera china sufrieron hostigamientos y amenazas de despidos luego de los últimos hechos acaecidos y la medida de fuerza anunciada por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en reclamo por irregularidades cuyo punto de inflexión sucedió el fin de semana cuando varios trabajadores quedaron varados en la Cordillera en medio de una alerta climática.

Según la denuncia de los trabajadores, este martes habrían recibido amenazas por medio de llamados telefónicos de Noelia Romero para que no publiquen o comenten respecto al conflicto y los reclamos en las redes sociales, caso contrario, los iban a despedir. Este hecho causó gran malestar y descontento entre los empleados, quiénes apuntaron además contra Hou Tong ,gerente de Recursos Humanos y ESG (Ambiente, Seguridad y Gobernanza), quien habría dado la orden de coacción hacia los empleados.

En este sentido, apuntaron que la autoridad de la minera china se estaría negando a responder a los pedidos de rosters y aumentos para los empleados, y advirtieron que, por ello, no habría una conciliación con AOMA, por lo cual las medidas de fuerza se mantendrían.

Más denuncias

A este complejo panorama, que no es extraño, dado que repite el patrón de procedimiento de la firma según lo ocurrido en enero de este año, se agrega lo referido a las rotaciones y la persecución. Según se informó, luego del dramático fin de semana, estaba previsto que en las últimas baje otro grupo luego de haber cumplido con los 15 días de labor. Sin embargo, esto no les fue permitido y no se dab explicaciones sobre este proceder.

A esto se suman amenazas y "sugestivos" controles internos con las cámaras de seguridad. El procedimiento consiste en filmar los rostros, para de esta manera individualizar y luego solicitar las identidades a los supervisores. Con esta información se procede luego a la presión y amedrentamiento, y hasta la mención de un pronto despido. De hecho, a la fecha la empresa Zijin-Liex ya acumula cuatro episodios negativos en una misma semana.

Murúa y el protocolo de invierno

El titular de la cartera minera se refirió a este conflicto, reconociento que la empresa "incumplió el protocolo de invierno”. En declaraciones radiales, Marcelo Murúa adelantó que tras lo sucedido este fin de semana, ahora Zijin-Liex debe pedir autorización a Defensa Civil cada vez que se deba transportar trabajadores al Proyecto Tres Quebradas.

“Claramente en los procedimientos de la semana pasada, no se dio cumplimiento al protocolo de invierno, que establece el ministerio y, en el cual, por debajo de determinados umbrales y condiciones de clima y caminos, no se puede operar, En este caso, habiendo alerta meteorológica y advertencia del mismo departamento de seguridad de la empresa, igualmente se tomó la decisión de movilizar a la gente y la situación terminó como se sabe, poniendo en riesgo la salud de los empleados”.

Marcando postura desde la Provincia, el ministro no dudo ante esto en sentenciar: “Si bien el Ministerio de Trabajo había intimado a la empresa por el incumplimiento de las actas de enero, esta cuestión de los trabajadores varados es la gota que rebalsó el vaso”.