Conocé los 10 trucos para secar la ropa en el frio y tenerlas siempre listas para usar

Lo peor del invierno es sin duda la falta de calor. No es solo que caminar bajo el sol sea más agradable, sino que la lluvia y el frío, pueden ser muy molestos en nuestro día a día. Una de las tareas habituales que nos dificulta el invierno es el secado de la ropa. Para conseguir secar la ropa en invierno más rápido y bien, puedes seguir algunos consejos e ideas, como: escurrir bien el agua antes de tender, enrollar la ropa en una toalla, usar ciclos cortos en la lavadora, usar un tendedero eléctrico, acabar de secar la ropa con la plancha, etc.

Si te interesa saber cómo secar la ropa en invierno, cuando fuera no calienta el sol y tender no sirve de prácticamente nada, sigue leyendo este artículo de unCOMO porque te explicaremos más ideas sobre cómo lograrlo.

Escurre bien el agua antes de tender la ropa

Algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de secar tu ropa dentro de casa en invierno es que un buen escurrido te ahorrará tiempo. Para ello, asegúrate de usar un buen programa de centrifugado, sobre todo en casos de prendas que lo permitan, evítalo si lavas prendas delicadas.

Para asegurarte de que tus prendas eliminan el máximo de agua posible antes de poner a secarlas del todo, sobre todo si no las has centrifugado, cuélgalas en perchas de la ducha o algún sitio elevado con un cubo debajo para que vayan soltando el agua antes de tenderlas.

Enrolla la ropa en una toalla para secarla

Un sistema para secar la ropa en invierno, sin necesidad de tenderla, es enrollando la prenda que quieras secar en una toalla de ducha seca.

Para ello, lo primero que tienes que hacer es escurrir bien la prenda mojada, para que no chorree. Cuando le hayas quitado el agua sobrante, deberás ponerla en la toalla y enrollarla bien fuerte para que la toalla absorba todo el agua posible. Frota un rato para un mejor resultado y luego desenrolla la toalla para recuperar tu prenda.

Si quieres quitar la posible humedad que pueda quedar en la ropa, usa un secador de pelo. Aunque si no tienes prisa lo mejor es dejar la prenda colgada cerca de una estufa o radiador.

Usa ciclos cortos en la lavadora

Para evitar que salga tan mojada de la lavadora y evitar tener que esperar horas a que tu ropa se seque, lo que tienes que hacer es lavarla utilizando ciclos cortos con un centrifugado muy rápido.

El lavado corto, además de hacerte ahorrar energía y agua, tiene un centrifugado más rápido que el ciclo normal. Lo que significa que la lavadora escurre tu ropa dando vueltas velozmente y suelta mucha agua. De esta manera, cuando sacas la colada para tenderla, ya tienes la mitad del trabajo hecho.

Usa el secador del pelo

Sencillamente coge las prendas pequeñas, una por una, y sécalas con el secador durante un rato. Verás que rápidamente pasan de estar húmedas a estar calentitas, ideales para usarlas. Aunque sea un método muy rápido, te recomendamos que no uses una temperatura muy caliente para evitar dañar la ropa. Controla el calor del aire de tu secador, usando un nivel intermedio, ni frío ni muy caliente.

También puedes usar este método solo para eliminar el exceso de agua antes de tenderlas para que terminen de secarse o, al revés, para terminar de quitarles el punto de humedad o alguna parte que haya quedado más mojada, para terminar de secarlas enseguida y tenerlas listas para usar o guardar.

Usa un escurridor de alimentos

Si no has centrifugado en la lavadora o aun así crees que la ropa ha quedad demasiado mojada para tenderla dentro de casa sin mojar el suelo, puedes usar el típico escurridor de lechuga para secar tus prendas más pequeñas, como calcetines y otra ropa interior. Es algo que probablemente no se te haya pasado por la cabeza, pero tiene todo el sentido si queremos eliminar el exceso de agua para facilitar que la ropa se seque dentro de casa.

Coloca una o dos prendas en el escurridor y gira la manilla, verás que tus prendas eliminan el agua y quedan prácticamente secas.

Tiende la ropa dentro de casa

Tardará un día o dos, pero te aseguras de que no le llueva encima ni absorba demasiada humedad del ambiente y se te fastidie la colada. Eso sí, cualquier sitio no es bueno para tender. Evita dejar tu ropa secándose en sitios donde fumes o cocines para que no se peguen los olores a la ropa. Lo ideal es tenderla en un sitio que ventiles a menudo (como un lavadero o salón) y dejar que la ropa siga su proceso natural de secado, siempre mejor si es cerca de una estufa o un radiador. Puedes usar un tendedero plegable, un tendedor colgado o bien colocar las prendas, sobre todo si son pequeñas, sobre sillas, radiadores, etc.

Aquí te damos más consejos sobre Cómo tender la ropa dentro de casa.

Usa un deshumidificador

Cuando optes por tender la ropa dentro de casa, recuerda utilizar un deshumidificador: por ti y por ella. Respirar aire húmedo, y más si hace frío, no es conveniente para los pulmones y la colada se secará más rápido cuanto más seco sea el ambiente. Por eso, tampoco conviene que tiendas la ropa en el baño.

Así que, uses el método que uses para colocarla para que se seque, conviene que en la misma sala donde tiendas pongas un deshumidificador cerca de la ropa tendida.

Usa un tendedero eléctrico

Para tender la ropa dentro de casa y si estás pensando en comprar un tendedero plegable, también tienes la opción de adquirir uno eléctrico. Se trata de unos tendederos con cable que pasa por dentro de las barras, por lo que desprenden calor como un radiador. De esta forma tendrás la ropa bien colocada y se secará mucho antes que en un tendedero plegable normal o calcándola sobre las sillas u otras superficies.

Acaba de secar la ropa con la plancha

Cuando sean prendas que admiten el planchado con algo de humedad, como alguna ropa interior, las prendas de tejido tipo jean o vaquero, las de viscosa o poliéster, etc., puedes optar por plancharlas cuando aun les queda humedad, así se acabarán de secar bien y no las guardarás con un punto de humedad. Si las guardas cuando todavía tienen algo de humedad, por poca que sea, pueden acabar con mal olor o incluso llegar a aparecer moho, si lo haces habitualmente.

Evita acabar de secar con la plancha las prendas que no admiten bien el calor de esta, pues pueden estropearse, encogerse, etc.

Cubre el tendedero con un plástico

Para terminar, te damos un consejo si decides tender la ropa fuera en invierno. Si el día está frío y no sabes si va a llover, algo básico es colocar un plástico que cubra la ropa tendida, fijándolo al tendedero con pinzas u otros medios.

De esta forma, si llueve, no se te secará la ropa por la humedad ambiental, pero al menos no se te estropeará la colada con agua sucia de lluvia y podrás recoger la ropa a tiempo para secarla dentro de casa o destaparla cuando sepas que no va a llover.

Ahora que ya conoces estos 10 trucos para secar la ropa en invierno, quizás te interese leer este otro post sobre Cómo quitar la electricidad de la ropa, ya que según como se seque muchas veces se llena de este tipo de electricidad.

Si deseas leer más artículos parecidos a Cómo secar la ropa en invierno, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Limpieza del hogar.

Consejos