Conocé la programación del domingo de la Fiesta Nacional del Teatro

Sigue a pleno la programación de la Fiesta Nacional del Teatro, que se realiza hasta el 20 de septiembre en La Rioja y Catamarca, y propone para el domingo 17 doble función de los elencos representantes de las provincias de Jujuy, Mendoza y Salta.

Las entradas a todas las obras del circuito oficial tienen un valor de $200 y se pueden adquirir de manera presencial en la Casa de Cultura (San Martín 533), de 11 a 13.30 horas. Los remanentes se ponen a la venta en las respectivas salas, 40 minutos antes de la función.

En tanto, las actividades especiales y las funciones en el Parque de los Vientos son gratuitas, con capacidad limitada dependiendo el aforo de cada espacio.

Las obras del día domingo

La compañía americana de danza en gira a China

Grupo de teatro independiente La vida es una barca. Jujuy

Horario y lugar: 17 y 19 horas, Teatro del Sur (Florida 600).

Género: comedia.

Público: adulto.

Duración: 50 minutos.

La obra aborda el encuentro de dos seres exiliados en Argentina. Tito Cantarelli es un quequense que ha migrado con sus padres al sur argentino con la necesidad de encontrar un lugar más amigable para que Tito no se sienta discriminado por su discapacidad. Fermín es un maimareño que migra solo a Rio Grande con la expectativa de hacer su propio camino lejos de los padres que le han reservado un espacio como finquero. El sur, el viento, el frío y la soledad no pueden favorecer el encuentro entre los dos salvo que a ambos les gusta bailar. La compañía es un espectáculo de humor, de danza, teatro, y encuentro.

Fuera de este mundo

Compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras. Mendoza.

Horario y lugar: 17 y 19 hs, Cine Teatro Catamarca (San Martín 550).

Género: drama.

Público: adulto.

Duración: 52 minutos.

La pasividad y escepticismo dominan el espíritu de Marconi, su indiferencia frente a los órdenes de la naturaleza irán construyendo en su destino un paisaje degradado, en el cual ni las amistades, ni el amor, ni la muerte serán de suficiente importancia ya que su angustia existencial todo lo abarca.

Nunca nadie murió de amor excepto alguna vez

Grupo Las Cremonas Cuenco Teatro. Salta

Horario y lugar: 21 y 23 hs, Complejo Cultural Urbano Girardi.

Género: Comedia dramática.

Público: adulto.

Duración: 60 minutos.

La gente común no comprende lo complejo de estar quemado, piensan que es una muerte horrible. Lo horrible es seguir estando vivo. Con un ritmo vertiginoso y una pizca de humor negro, dos mujeres construyen y se relacionan en un mundo basado en la crueldad. No la simple maldad. Va más allá de eso. Quemadas por el amor y el ardor, ponen en evidencia las formas más crueles de relacionarse y sobrevivir, por no hacer aquello que les está destinado a hacer: morir.

Actividades especiales

Este domingo, de 15 a 17, se realizará el taller Coordinación de la intimidad en la Escuela Vocacional de Educación Artística (E.V.E.A.).

El encuentro apunta a la conformación de espacios de diálogo para la construcción de acuerdos basados en el consentimiento informado en el que satisfagan y representen a todas las partes involucradas. A cargo de las representantes QTN Claudia Quiroga y Popi del Prato, junto a María Soledad Marciani, graduada en Artes performativas por la Universidad de Boloña, Italia, con una tesis sobre las primeras experiencias teatrales en Estados Unidos con coordinación de intimidad.

A las 18, en el espacio Cachalahueca, se presentarán los libros “El hombre cóndor” y “La puta mejor embalsamada” con presencia de autores y directoras, moderado por David Jacobs y Juan Crespo (Editorial INTeatro) junto a los autores David Metral e Iván Santos Vega y las directoras Julieta Daga y Mariana Fabiola Vilte.



Teatro al aire libre

En el Parque de los Vientos de El Jumeal se presentarán este domingo 17 tres obras de teatro que participan como actividades especiales en la programación de la Fiesta Nacional del Teatro.

17 hs. “Mi silla y yo”

Grupo: Compañía ETM Variete de Teatro Musical

Elenco: Facundo Romani

Dirección: Verónica de la Vega

Género: Funciones distendidas para personas con Síndrome de Espectro Autista

Julián llega a escena de manera tranquila y a su tiempo; respetando los momentos y sensaciones que el actor recibe del público asistente, y se encuentra con su silla, que, en este caso, significa el sostén, el objeto conocido y de apoyo. Luego se va desarrollando una historia sobre lo importante de incorporar lo que creemos “distinto” a nuestras vidas, ya que el miedo, el valor, la frustración, el coraje son emociones con las que estas familias viven a diario.

17:45hs. “Teatrín viajero, zapateo y sarandeo”

Intérprete: Federico Abaca.

Dirección: Federico Abaca-Roxana Castro.

Confección y diseño de títeres: Fede Abaca y Roxana Castro.

Diseño de iluminación: Herman Tobares.

Género: Comedia

Duración: 45 minutos



18:30 hs. “Como todos los viernes”

Grupo: Trambusto teatro

Elenco: David Marchetti, Debora Nieva, Mario Jerez, Rodrigo Cativa Arias, Johana Aranda,

Público: a partir de los 8 años.

Esta obra musical cuenta la historia de un grupo de amigos que durante el recreo de la escuela se dan cuenta de que algo raro le pasa a uno de ellos e intentan descubrir qué es. Como cada viernes se reúnen en la plaza que los vio crecer y entre juegos y bailes se devela el secreto.