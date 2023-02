Consultó por el menú para un delivery y recibió una inquietante respuesta: "Me están obligando a pedir algo"

La tecnología le brinda la posibilidad a los negocios gastronómicos de tener un menú virtual para poder enviárselo a sus clientes. Aunque aumenta las chances de vender, no siempre confirma una compra. Esta vez, un usuario de Twitter le pidió la carta a una rotisería a través de WhatsApp y se volvió viral por un increíble detalle.

Resulta que, a la hora de la cena, tuvo la intención de encargar algo para comer. Un empleado del local le pasó un archivo para que pueda mirar los platos y, solo 3 minutos después, le volvió a mandar otro mensaje que lo descolocó por completo. La situación fue publicada en su cuenta personal "saul_meowman".

Sin embargo, no terminó ahí. Recibió 3 mensajes más, en horarios diferentes, ya que el tiempo pasaba y no paraban de insistir. El tuit fue visto más de 700 mil veces y junto 30 mil "me gusta". Además, por la repercusión que generó, una hora después el autor tuvo que aclarar lo que sucedió en otro posteo.

Qué mensajes le envió la rotisería al usuario de Twitter

Después de pedir el menú, comenzó a verlo junto a su familia. Se sabe que planificar la comida no siempre es fácil, pero los empleados de la rotisería estaban bastante apurados. En una captura de pantalla se puede ver que, debajo del archivo, hay 3 mensajes enviados en horarios diferentes, con signos de pregunta.

"Dios, le pedí el menú a una rotisería y ahora me están obligando a pedir algo", escribió en el tuit. Y no se rindieron, puesto que media hora más tarde, le preguntaron: "¿Va a encargar algo?". El potencial cliente no tenía la intención de responder porque nada lo convenció y no quería molestar con sus mensajes.

"Che, pedí el menú, no respondí porque estábamos decidiendo. Después les agradecí. De todas formas, si solo me pasan el menú siento que molesto si mando un mensaje explicando que no voy a pedir nada, porque se pierden los mensajes de clientes que sí van a encargar", aclaró respecto a la secuencia.

Para comprobar lo que explicó, adjuntó otra captura del chat con el negocio: "No, muchas gracias. Estaba buscando milanesas con papas fritas, pero no hacen más", fue lo que le contestó el usuario de Twitter. Por otro lado, tanto alcance provocó diversas reacciones por parte de la comunidad de la red social.

"A mí me agarraría lástima, sentiría que el negocio va mal y por eso insisten", "Una vez pedí presupuesto en una óptica y a las 2 semanas me escribieron preguntando si cancelaba los cristales que me guardaron o los iba a ir a buscar", "Pero habían pasado 10 minutos nomás, ¿quién toma una decisión en ese corto tiempo?", señalaron algunas personas.