Contagios y Semana Santa: Seguramente haya un pico de casos de acá a 7 o 10 días

Aunque se han habilitado controles y algunas restricciones y sobre todo se llamó a tener mayor cuidado durante este fin de semana largo, entre las autoridades de Salud han preocupación. Así lo confirmó la Dra. Ana Fernanda Lagoria, de la municipalidad de la Capital quien sentenció “yo no me confiaría con dos o tres días en que los casos son menos de 100. Creo que estamos en una espera. Catamarca, sobre todo Capital, ha tenido un pico de casos positivos. Si bien mantenemos el total de activos, yo no me confiaría de esta meseta”.

El desafío se planteará con lo que suceda luego de Semana Santa, y así lo señaló la funcionaria “estamos previendo que seguramente haya un pico de casos de acá a 7 o 10 días. Yo no me quedaría tranquila”.