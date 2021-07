Continúan los operativos de detección de VPH en la provincia

La Dirección de Cáncer, a través del Programa Provincial de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino, continúa realizando operativos de test de VPH en toda la provincia.

Esta semana en el Nodo de Producción Agrícola de la localidad Aguas Coloradas, del departamento Valle Viejo se realizó autotoma de VPH a 30 pacientes. Previamente hubo una charla informativa sobre la enfermedad y su tratamiento.

¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano (VPH, o HPV por sus siglas en inglés) puede afectar la piel, la zona de la boca, la zona genital o anal. Existen más de 200 tipos de virus, pero poco más de 40 afectan la zona genital y pueden dividirse en dos grandes grupos:

Los VPH denominados “de bajo riesgo”, asociado a las lesiones benignas, como las verrugas y no evolucionan a lesiones precancerosas o cáncer.

Los VPH denominados "de alto riesgo" pueden llegar a provocar la alteración de las células generando lesiones precancerosas, que con el tiempo pueden evolucionar y convertirse en un cáncer.

El tipo de cáncer más común causado por los VPH de alto riesgo es el cáncer de cuello uterino. Los demás tipos de cánceres genitales relacionados con el VPH (de pene, de ano) son menos frecuentes. El VPH se ha vinculado también a algunos cánceres de la boca y la garganta.

Transmisión

El VPH genital se transmite de una persona a otra, mediante el contacto piel con piel en las relaciones sexuales. El virus no se contrae al usar inodoros, compartir cubiertos o en la piscina.



Síntomas

La mayoría de las veces, la infección por VPH no presenta síntomas evidentes y el sistema inmunológico se encarga de curarla de manera espontánea. En general los VPH de bajo riesgo producen verrugas en los genitales o ano: protuberancias o abultamientos que pueden ser de diversos tamaños. Las verrugas se pueden tratar, aunque pueden volver a aparecer si el sistema inmunológico de la persona no ha eliminado totalmente el VPH. Los tipos de VPH que provocan verrugas no provocan cáncer. Mientras que los VPH de alto riesgo no suelen dar síntomas, por eso es de suma importancia realizarse el test con frecuencia para su rápida detección.