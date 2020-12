Convocan a artistas para participar del espacio para la exposición y ventas de obras originales

La Casa de la Cultura abre sus puertas para dar a conocer la producción de nuestros artistas visuales, brindando un espacio para la exposición y ventas de obras únicas y originales.

Aquella se llevará a cabo en los patios de la Casa de la Cultura los días 11 y 12 de diciembre de 2020.

De esta manera, la Secretaría de Gestión Cultural apuesta en generar interés dando a conocer el arte contemporáneo y poner a disposición de la ciudadanía en general las obras de los creadores de nuestra provincia.

El objetivo de la Feria de Arte es brindar un espacio donde pueda producirse un intercambio, no solo dentro del ámbito artístico, sino también acercar al público un espacio, donde se pueda percibir la amplia gama de propuestas visuales de los artistas.

Los artistas interesados deberán postularse online a través del siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWGz8yfXdPRDeyr0r_T2YavAG1DftIzm2M2P6nZvjq9AZK5g/viewform?usp=sf_link hasta el día 7 de diciembre.

Desde la organización aclaran que el completar el formulario no crea ningún compromiso entre los postulantes y la Feria ARTE EN LA CASA, siendo este simplemente su intención de participar en este evento.

Las consultas pueden efectuarse al mail: patrimonidireccion@gmail.com.

Se advierte además que el evento puede sufrir modificaciones respondiendo a las medidas de las autoridades sanitarias o COE.



Bases y condiciones

Podrán participar en la categoría artistas individual y/o colectivo de artistas.

Para la inscripción en la convocatoria será necesario enviar/adjuntar: 3 fotos de obras realizadas por el artista/colectivo.

El objetivo es conocer mediante este material la propuesta artística. Indicar técnica y medidas.

Entre las disciplinas admitidas están: pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, arte digital, arte textil e instalaciones.

Selección

Quienes hayan enviado la información solicitada ingresarán en un proceso de selección.

Dicha selección será realizada por un jurado formado por personal idóneo de estas disciplinas. Se evaluará todo el material enviado y tomará una decisión respecto de la participación de los postulantes, considerando que hay un número acotado de espacios (25) ya que se debe cumplir con el distanciamiento social.

Los artistas seleccionados serán contactados por la Organización para coordinar los espacios a utilizar e informar de las características de la feria.

La intención es organizar otras ferias, en la siguiente edición se dará lugar a los artistas que no participen en la primera.

La organización se compromete a generar una lista de espera de artistas interesados para el caso de que se produzca una vacante.