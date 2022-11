Convocan al diálogo a todos los gremios de salud pero no habrá más aumentos

A casi seis meses, con quince marchas y medidas de fuerza que fueron de quite de colaboración a un paro total de actividades, el Ejecutivo decidió convocar al diálogo a todos las entidades gremiales. A diferencia de las anteriores ocasiones, por primera vez se invitará a Aprosca, reconociendo por primera vez oficialmente su jerarquía de gremio y apostando de esta manera a que esta instancia ponga fin al conflicto en la calle. No obstante, y esto podrá de antemano generar ruido en por lo menos dos de los convocados, el primer mandatario ya adelantó que "no se pueden dar más aumentos".

De manera que habrá que ver cómo toma ATE Salud esto, descartando que ATSA no interpondrá inconveniente, dado que como refieren sus pares, siempre obró de parte del gobierno provincial.

A pesar de lo positivo que resulta un llamado a una mesa de diálogo, las declaraciones de Raúl Jalil y luego las del ministro de Gobierno, podrían no predisponer bien a los invitados. Esto si se tiene en cuenta que luego consideró, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo que los médicos catamarqueños "son los que tienen mejores sueldos en el NOA".

Luego solicitó dar de baja a la conflictividad confirmando lo ya dicho extraoficialmente a Aprosca ha que iba a haber un llamado. A este se invitará a ATE Salud, que recién culmina una instancia de conciliación y a ATSA. Todos debatirán lo salarial, que es uno de los temas que, por lo menos, dos de los gremios vienen reclamando. Al respecto, no puede dejar de mencionarse que este fin de semana, el CONFEMECO sentenció en cuanto al salario de los profesionales médicos que los mismos son "inadmisibles y paupérrimos".

Sistema mixto

Sin duda que la instancia que se viene seguirá teniendo debate y polémica. Al incremento de haberes, el mandatario añadió la posibilidad de sumar lo referido al “sistema mixto”. Esto significa plantear que los profesionales que opten por desempeñarse en la órbita pública, no puedan ejercer simultáneamente en la parte privada. “Le he solicitado a la ministra de Salud que se junte con los Colegios de médicos, bioquímicos y psicólogos para ir dialogando esta posibilidad”, acotó.

Juan Cruz Miranda, presente en la entrevista radial fue polémica al aportar que “hay que ver el bosque, no el árbol. No tan solo en sueldos hay alrededor de 1.000 millones de pesos, sino también hay una inversión de 1.000 millones de pesos en OSEP, y casi 400 millones de pesos en guardias”. Añadiendo que los profesionales de la salud “tienen una dedicación de cuatro horas por día. Cuando hablan de los sueldos, estamos hablando de cuatro horas por día. Ustedes no pensarán que ese es el único trabajo que tienen. Los profesionales luego tienen sus consultorios donde facturan con OSEP” , dijo.

Luego el titular de la cartera de Gobierno, que venía manteniendo reuniones, sobre todo con Aprosca sentenció: “la gente de salud tiene que tener la madurez de conformar una intersindical como se hace en Educación. No puede ser que uno no se pueda ver con el otro, eso complica todo”.