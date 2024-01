Cooperativa Vos Haces la Diferencia: Dalma, es cooperativista y se recibió de abogada

La cooperativa de reciclado catamarqueña “Vos haces la diferencia” es el reflejo de que se puede vivir de un trabajo dignamente y que la lucha por los sueños nunca es en vano. Este ejemplo lo brindó Dalma Lazarte, integrante de la mencionada cooperativa de trabajo, que con sus 25 años culminó con éxito su carrera de grado convirtiéndose en abogada en la Universidad Nacional de Catamarca y ahora se inscribió para estudiar inglés.

Los integrantes de la cooperativa no solo fabrican todo tipo de materiales de construcción a partir de plásticos reciclados, también son una “gran familia”, una red de apoyo y contención para poder salir adelante con sus proyectos personales. Así comentó Dalma, quien junto a su hermano se sumaron a esta propuesta comandada por Soraya Parodi, trabajaron el día a día hasta llegar al predio en el que están actualmente, con instalaciones más cómodas y medios de movilidad para producir en mayor cantidad. “Al principio no teníamos bicicletas, la gente no nos conocía” y trabajaron brindando información sobre la separación de origen en los medios: “La gente ahora nos separa la basura”.

De esta manera, desde hace tres años cumplen su objetivo inicial de transformar un desecho en materia prima para fabricar productos sustentables como la creación de ladrillos, adoquines, bolsas, macetas y otros elementos ecológicos que, además, les brinda oportunidades laborales a 33 jóvenes de Valle Viejo.

Superación

Dalma también destacó la importancia de valorar a las personas que están detrás de estos trabajos: “La gente te dice estudiá para no ser como ellos y ¿por qué no ser como ellos? Nosotros estudiamos, trabajamos, algunos son padres, ellos no saben que hay detrás de nosotros. Nos costó un montón todo lo que tenemos”. Esto no podría ser posible sin el acompañamiento de Soraya y sus compañeros: “La cooperativa nos dio la posibilidad de repartir nuestros horarios, nos daba los días para rendir los parciales” expresó la joven y agregó: “No había un impedimento para poder estudiar, quiero seguir estudiando, seguir formándome”.

La Dirección provincial de Acción Cooperativa y Mutual, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, viene acompañando a este emprendimiento que recibió su matrícula en el año 2020, con herramientas y bicicletas con carro útiles para fortalecer el trabajo de los cooperativistas.