Coronavirus: continúa la vacunación de personas de entre 18 a 59 años con comorbilidades

Cumpliendo con el Plan Operativo de Vacunación Covid-19, el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, se continúa vacunando en diferentes Nodos, tanto en Capital como en el interior provincial.

Se insiste desde el Ministerio de Salud en que asistan solo aquellas personas que tengan su turno para no congestionar los nodos y porque no se vacuna a nadie que no conste en las listas.

Desde hoy en el Nodo Poli Sur se estarán aplicando primeras dosis a personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas, y en el Nodo Predio Ferial segundas dosis a este mismo grupo que es citado a través de correo electrónico o mensaje de Whatsapp.

En el Nodo Predio Ferial se vacuna con segundas dosis a crónicos y personas que están en tratamiento de diálisis, también con turno.

Durante esta semana, en el Nodo Malbrán, se aplican segundas dosis al personal de Salud, Seguridad y los vacunadores continúan aplicando dosis en domicilio, conforme avanza el cronograma.

A partir de mañana, se aplicarán primeras dosis a personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas relacionadas con COVID-19 con turno en jurisdicciones del interior provincial, entre ellas en FME, Valle Viejo, Belén, Santa María, Tinogasta, Huillapima, Andalgalá, Bañado de Ovanta y Recreo.

Desde esta semana, también se avanzará con segunda dosis de Sinopharm para adultos mayores, a este grupo se lo citará por los medios de comunicación y por las redes sociales.