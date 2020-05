Coronavirus: Córdoba capital dio marcha atrás con la flexibilización

El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, anunció anoche que se volverán a restringir ciertas actividades que se habían habilitado la semana pasada como comercios, peluquerías, profesiones independientes no vinculadas a la medicina, mudanzas y visitas a templos, además de las salidas recreativas de los fines de semana, solo en el ámbito de la capital provincial.



La medida se tomó a raíz de los últimos casos positivos de coronavirus detectados en la zona del Mercado Norte, y de la continuidad del brote vinculado al Hospital Italiano, provocando que en los últimos días la curva de casos se acelerara, “vamos a dar un paso atrás en la flexibilización”, afirmó el titular de la cartera.



"Pedimos tolerancia. Quedan suspendidas las actividades de recreación para el fin de semana", remarcó el funcionario en una rueda de prensa que brindó junto a sus asesores en el Complejo Pablo Pizzurno, donde funciona el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Central.



"Los comercios no pueden abrir desde las 00hs del martes", confirmó Cardozo, y desde la provincia afirmaron que las profesiones independientes no habilitadas con esta nueva disposición, son escribanía, abogacía, arquitectura, ingeniería, agrimensura, corredores inmobiliarios, gestores matriculados, martilleros públicos, administración de empresas, economía y técnico constructor.



Cardozo, indicó además que en 16 barrios de la ciudad se llevarán adelante tareas de testeos masivos, que es los lugares donde se detectaron la mayoría de los casos, y en esos espacios, de los cuales no dio precisiones, dijo: “Necesitamos que haya la menor circulación de gente posible”.



El ministro lamentó que en las últimas 72 horas Córdoba tuvo 55 casos nuevos, de los cuales 35 corresponden al brote del Mercado Norte, zona que se encuentra muy próxima al microcentro de la ciudad, y donde hay gran circulación de gente habitualmente.



Las nuevas medidas, anunció el gobierno, serán al menos hasta el próximo domingo 24, cuando culmina la nueva fase del aislamiento social indicado por el Gobierno Nacional.



La decisión adoptada había sido recomendada por el Comité Asesor de Científicos que colabora con el abordaje de la pandemia de coronavirus en la provincia



“La recomendación es rever la flexibilización de los últimos días en la capital de Córdoba”, dijo Juan Pablo Caeiro, miembro del comité asesor, en referencia a la cantidad de actividades laborales que se habilitaron la semana pasada y a las salidas recreativas del último fin de semana.



Por su parte, Germán Ambasch, a cargo del comité de Control de Infecciones del Sanatorio Mayo, expresó: “Fue una reunión muy fructífera, se analizaron las situaciones ocurridas en Córdoba, la cual se viene manejando muy bien, pero se vio un aumento de casos comunitarios. Y es un problema que tiene que tomar conciencia la población porque el virus ya está circulando comunitariamente”.