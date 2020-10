Coronavirus: polémica y dolor, tras el caso fatal en la Clínica de Recreo

Luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento de una paciente de 96 años en la Nueva Clínica de la ciudad de Recreo el martes último, personal que trabaja en el nosocomio aclaró que se activó el protocolo “inmediatamente” cuando ingresó la paciente.

Al tiempo que expresaron que se sienten “dolidos” por los dichos del gobernador Raúl Jalil, quien señaló que no se había cumplido con el protocolo de testear a la paciente que padecía una enfermedad respiratoria.

La administradora de la Clínica, Marcela Roldán, explicó que la víctima tenía 96 años y estuvo enferma el último sábado. Fue atendida en el hospital de Recreo y luego, enviada a su casa con domicilio en Esquiú. El día lunes, alrededor del mediodía, ingresó a la Nueva Clínica de Recreo “en muy mal estado general”, donde la internaron e “inmediatamente los médicos activan el protocolo”.

“Posteriormente, se le realizó el hisopado y a las 14 sale la ambulancia del hospital con la muestra de la paciente”, dijo Roldán durante una entrevista a Radio Valle Viejo, y agregó: “Se suponía que teníamos que esperar hasta la noche o al día siguiente, pero nunca tuvimos el resultado y la paciente murió en menos de 24 horas de que ingresó a la clínica”.

“Nos enteramos del resultado de la paciente por el gobernador, de la peor forma”, remarcó Roldán.

Señaló que el pasado viernes, derivaron al Hospital Malbrán a una paciente de 77 años con coronavirus, y que hasta el momento, no encuentran nexos entre estos dos casos. “Algo está pasando en el departamento que no podemos todavía encontrar la punta del hilo”, aseveró.

Por su parte, el doctor Julio Guzmán, de Clínica, en declaraciones a Radio República habló sobre el reciente fallecimiento de la segunda víctima por Covid-19 y dejó al descubierto graves falencias en el sistema de Salud pública.

“La señora fue atendida con todos los protocolos de seguridad, pero más allá de eso, el personal que la asistió se encuentra aislado momentáneamente. El hospital público muchas veces no está actuando como corresponde”, dijo el médico.

El doctor Guzmán señaló que Clínica es una institución médica que atiende a todo el este de la provincia y muchas veces reemplazando al sistema de Salud pública.

“La señora había estado en el hospital, donde no sabían qué hacer y la derivaron a nuestra clínica. La señora llegó en malas condiciones, se le hizo una radiografía, que detectó la posible presencia de la enfermedad, por lo que se realizó el hisopado para enviarlo a la Capital. A las pocas horas, se produjo el deceso de la paciente. Nos dolió en el alma las declaraciones del gobernador, estuvo mal informado”, expresó.