Coros de Catamarca y Mendoza brindaron un concierto en la Casa de la Cultura

Más de 60 voces, hermanadas en el canto, ofrecieron un espectáculo de alto nivel artístico en el concierto coral que tuvo lugar la noche del viernes 26 de agosto en la Casa de la Cultura de Catamarca.

Desde Mendoza y como parte de una gira con la que están celebrando sus 25 años como agrupaciones, llegaron el coro Viento Sur, dirigido por Guadalupe Rizzi y el Coral Víctor Volpe, formado exclusivamente por voces masculinas, con dirección de Jorge López.

Como anfitrión, el Coro Polifónico de Catamarca, dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural y bajo la dirección de Vanina Aredes, inició el concierto con un repertorio que mixturó música popular y académica y que invitó al público -que había colmado el primer patio de la Casa de la Cultura- a disfrutar de obras como “Da pacem domine”, el Va Pensiero de Verdi, El carnavalito del duende del Cuchi Leguizamón, el Aleluya de la Misa por la paz y la justicia, de Ariel RamírezMy la chacarera La vieja, de los hermanos Díaz.

A su turno la agrupación coral mendocina de formación independiente Viento Sur presentó “Canto versos” de Jorge Fandermole, con arreglos de Camilo Matta, a quien homenajearon con ese tema; Because de The Beatles, un maridaje entre la cueca cuyana “Nacida en agua de guerra” y el gato norteño “El pintao” y cerró con “Fuego en Animaná” de Armando Tejada Gómez y Cesar Isella.

La agrupación coral Victor Volpe, también con 25 años de vida, nacida a partir de ex integrantes del coro de niños cantores de Mendoza, presentó a través de una veintena de 20 voces masculinas un repertorio que inició con “A que florezca mi pueblo” y continuó con obras de rock nacional que eligieron interpretar en la etapa postpandemia: Inconsciente Colectivo de Charly García, Desconfío de Pappo, Un vestido y un amor de Fito Páez, y El Témpano, de Baglietto.

La secretaria de Gestión Cultural, Daiana Roldán acompañó el concierto y celebró el espacio de encuentro en torno a la música que ofrecieron los conjuntos corales.

Por su parte, la directora del Coro Polifónico de Catamarca, Vanina Aredes, comentó que el concierto surgió a partir de la gira iniciada por los coros mendocinos Viento Sur y Víctor Volpe para celebrar sus 25 años, gira que además de Catamarca incluía un encuentro coral en La Rioja; y valoró la posibilidad de hermanarse en el canto con coreutas de otra provincia.