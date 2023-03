Corte en Avda. Pte. Castillo: Agrupación El Futuro reclama por trabajo

Luego de haberse manifestado previamente frente al Palacio Municipal y no habiendo recibido respuesta desde esta instancia, la Agrupación "El Futuro" decidió cortar y protestar frente a Casa de Gobierno, a la espera de obtener una respuesta de parte del ministro de Gobierno, CPN Juan Cruz Miranda.

El pedido es por fuentes genuinas de trabajo para un grupo de casi cuenta mujeres que solo cuentan con la ayuda de la AUH. Vocera de la agrupación que las contiene, Rita López comentó a La Unión que “desde el año pasado que estamos de un lado para el otro porque de Casa de Gobierno nos mandan a Intendencia y de ahí nos pasan a Gerencia de Empleo y así nos tienen. En definitiva el tiempo pasa y lo que pedimos nunca llega. Lo único que recibimos son agresiones y falta de respeto de parte de los funcionarios de segunda línea que eventualmente salen a atendernos”.

“Hay trabajo y se lo están dando a personas que solo cobran. Nosé porque se le miente a la gente” indicó López.

De no obtener respuesta en Casa de Gobierno el grupo se trasladará al CAPE para intentar contactarse con el ministro de Desarrollo Social y si el funcionario no brinda una respuesta, la protesta va a continuar no solo en ese lugar este viernes sino que ya adelantaron que lo harán durante la semana entrante.