Corte de luz en el microcentro: Ec Sapem trabaja para reponer el servicio

Desde horas tempranas se registra un corte de servicio eléctrico en el microcentro capitalino. Según refiere la empresa Ec Sapem el mismo se ha generado por una falla no precisada en línea subterránea del Distribuidor Mota Botello.

Personal se encuentra trabajando arduamente para normalizar el servicio en la zona afectada.

No hay precisión en cuanto a los plazos de normalización del servicio, por cuanto aunque se conoce el orígen de la falla, no se ha detectado el lugar preciso de la misma y esto genera dificultad y demora. Así lo confirmó Edgardo Salas, representante de EC Sapem, quien en diálogo con una emisora radial confirmó “que aún no se ha detectado el lugar del problema. Sabemos que es la línea de media tensión la que falló”.

Por este inconveniente, los comercios del microcentro se ven seriamente afectados y hay molestia de sus clientes, quienes no pueden completar sus trámites o transacciones.

NOTICIA EN DESARROLLO