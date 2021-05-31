Corte programado para Los Altos

La empresa Energía de Catamarca SAPEM, pone en conocimiento de los usuarios que, debido a trabajos de mejoras en el sistema eléctrico de Los Altos Dpto. Santa Rosa, se restringirá el servicio de energía eléctrica conforme al siguiente detalle:
FECHA: MARTES 01 DE JUNIO DE 2021
HORARIO: 11:00 A 16:00 HS.
SOLICITADO POR: EMPRESA MARVA
DISTRIBUIDOR/S: PUERTA GRANDE 33 Y 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. HUACRA
MOTIVO: REESTRUCTURACIÓN DE LMT 13,2kV SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº:27.
ZONA EN MT: LMT 33kV DESDE RECONECTADOR AUTOMÁTICO UBICADO SOBRE R.N. Nº:60 HASTA PUERTA GRANDE.
DISTRIBUIDOR 13,2kV PUERTA GRANDE: LMT 13,2kV DESDE SECCIONAMIENTO XS UBICADOS EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE PUERTA GRANDE.
USUARIOS SINGULARES: USUARIOS AGROPECUARIOS: POSLEMAN ALBERTO A., ATAJACAMINOS ÑAÑARCA, EL VIEJOS.A., AGRO EPSILON S.A, LA TIROLESA (RPNº:27).
USUARIOS RESIDENCIALES: LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELA Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE PUERTA GRANDE, LA RINCONADA, EL RETIRO, SAN NICOLÁS, LA BAJADA, LOS MOLLES.-