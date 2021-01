Corte programado de energía para Andalgalá, Belén y Pomán

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:

Fecha: domingo 17 de enero de 2021

Horario: entre 06:00 y 10:00 horas

Solicitado por: Trasnoa s.a.

Alimentador/s: Línea de alta tensión 132kv Villa Quinteros - Andalgalá

Alimentación: E.T Villa Quinteros

Motivo: montar estructura metálica entre piquetes n°108 y 109 en lat 132 kv Villa Quinteros ? Andalgalá, para aumentar altura libre de conductor.

Zona en MT: LMT 13,2kv y LMT 33v desde E.T. Andalgalá, ET. Belén, E.T Saujil, E.T Aconquija.

Usuarios: la totalidad de los usuarios residenciales y singulares ubicados en los departamentos de Andalgalá (Aconquija), Belén y Pomán.

Observaciones: la ET. Tinogasta quedará con servicio, alimentada en isla por generación sullair Tinogasta.

Al iniciar las tareas, una vez fuera de servicio LAT 132kV (06:00 Hs) se efectuarán microcortes para transferencia de la demanda total de la ET Tinogasta a generación ENARSA. Una vez restablecido el sistema de LAT 132kV (10:00 Hs) se efectuarán microcortes para transferencia de la demanda total a la ET Tinogasta.