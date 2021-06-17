Corte programado para usuarios de la zona sur de la Capital

17 Junio de 2021 14.15

La empresa Energía de Catamarca SAPEM, pone en conocimiento de los usuarios que, debido a trabajos de mejoras en el sistema eléctrico de SFV Catamarca, se restringirá el servicio de energía eléctrica conforme al siguiente detalle:

FECHA: VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021 

HORARIO: ENTRE 08:00 Y 12:00 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM 

DISTRIBUIDOR/S: BELGRANO E.T. CATAMARCA 13,2kV 

ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA

MOTIVO: CONEXION DE NEXO DE LMT 13,2KV Y SETA DH6. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 13,2kV.

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. LEGISLADORES Y AV. BELGRANO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. LEGISLADORES Y ANTOFALLA. 

USUARIOS SINGULARES: AGUAS DE CATAMARCA POZO Nº:44 ? DIRECCION PROVINCIAL DE GANADERIA Y AGRICULTURA - POLIDEPORTIVO CAPITAL FRAY MAMERTO ESQUIU.

USUARIOS RESIDENCIALES: USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN BARRIO EVA PERON ZONA SUR (CALLE ALPATAUCA).

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