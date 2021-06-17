Corte programado para usuarios de la zona sur de la Capital

La empresa Energía de Catamarca SAPEM, pone en conocimiento de los usuarios que, debido a trabajos de mejoras en el sistema eléctrico de SFV Catamarca, se restringirá el servicio de energía eléctrica conforme al siguiente detalle:
FECHA: VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 12:00 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: BELGRANO E.T. CATAMARCA 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: CONEXION DE NEXO DE LMT 13,2KV Y SETA DH6. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. LEGISLADORES Y AV. BELGRANO HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. LEGISLADORES Y ANTOFALLA.
USUARIOS SINGULARES: AGUAS DE CATAMARCA POZO Nº:44 ? DIRECCION PROVINCIAL DE GANADERIA Y AGRICULTURA - POLIDEPORTIVO CAPITAL FRAY MAMERTO ESQUIU.
USUARIOS RESIDENCIALES: USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN BARRIO EVA PERON ZONA SUR (CALLE ALPATAUCA).