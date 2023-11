Cortes en Capital: despacharon a alumnos de las escuelas y hay malestar de los usuarios

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes una jornada de calor intenso y tormentas fuertes, las cuales se prevé que azotarán el territorio catamarqueño en las próximas horas. No obstante, esto, los usuarios del servicio eléctrico del Valle Central no creen que esto represente un alivio, ya que reportan cortes de luz y bajas de tensión en varias zonas, lo que intensifica el malestar y las quejas.

Las zonas que están sufriendo la falta del servicio eléctrico son el centro capitalino, zona del Hospital "San Juan Bautista", Villa Cubas, Avenida Recalde, zona de Choya y el Complejo Habitacional de Valle Chico.

En lo que se refiere a EC Sapem, la empresa se resguardó informando que en la mañana de este martes salió de servicio la Estación Transformadora Pantanillo, debido al alto consumo energético del Valle Central por las altas temperaturas. De esta manera la perstadora trató de llevar tranquilidad a los usuarios diciendo que el servicio se normalizará en las próximas horas.

Malestar en Valle Chico

No obstante, esta aclaración, hay usuarios que no se conforman con esto y ya anuncian manifestaciones en las mismas oficinas de Ec Sapen. Así lo indicaron desde Info Valle Chico, marcando que los vecinos, en lo que va de la tarde, ya sufrieron el segundo corte de energía.

El primer corte fue repostado entre las 13 y las 13.50 horas aproximadamente. Luego de un corto lapso volvió, a interrumpirse el servicio de energía eléctrica lo que generó gran malestar en los vecinos. Como ya sucedió en otros casos, lo que más irrita a los usuarios es que al llaman a la empresa, no consiguen respuestas.

"En la jornada de este lunes también se vio afectado Valle Chico con un corte programado, informado por la empresa de energía, el cual se extendió por 4 horas. Nos preguntamos, ¿qué estará pasando? ¿A qué se deben los reiterados cortes? ¿Cuáles son las obras de mantenimiento que se están realizand0?", se preguntan con malestar.

Escuelas afectadas

Al grave cuadro de la tarde de este martes, se suma lo que están padeciendo los alumnos de Capital y Chumbicha. Según informaron a La Unión, Educación Privada autorizó hace minutos, que los niños de primer a tercer grado del Colegio del Carmen fueran despachados por falta de luz. El establecimiento educativo ubicado en pleno centro fue informado por "Ec Sapem que no sabían a qué hora se iba a restablecer el servicio eléctrico". El mismo organismo que depende del Ministerio de Educación, confirmó que una situación similar se dio con los estudiantes del Colegio Clarinda Orellana Herrera de Chumbicha. En este caso, no solo no cuentan con luz, sino que tampoco tienen agua. En estas condiciones han estado desde las 11 de la mañana. "No tiene agua en los tanques y los camiones que deben ser sostén, no están recargando", indicaron.

A este cuadro se agrega, según confirmaron, que algunas escuelas estatales de Capital ya autorizaron retirar alumnos, con la condición de que sean los padres quienes los pasen a retirar.