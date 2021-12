Covid-19: Córdoba superó los 5.000 contagios diarios por primera vez desde junio

La provincia de Córdoba contabilizó en las últimas 24 horas 5.064 casos nuevos de coronavirus, cifra que no se registraba desde junio pasado, en medio del avance de la ola de contagios principalmente de la variante Ómicron, en tanto que se mantienen bajos los niveles de internaciones.



El crecimiento en el número de contagios que se dio en las últimas dos semanas y particularmente en las jornadas previas a la Noche Buena, donde vecinos realizaban larguísimas filas en busca de realizarse hisopados que dieran su diagnóstico sobre si estaban o no contagiados, generó también que suspendieran eventos extraordinarios de gran convocatoria.



El Gobierno provincial había sido uno de los que adelantó la implementación del pase sanitario para el martes pasado, por la escalada de casos que se venían dando, aunque esta situación era poco esperable semanas atrás.



En Córdoba es difícil encontrar personas que no tengan algún conocido contagiado o al menos que haya sido contacto estrecho, por lo que se multiplicaron los casos en que la llegada de la Navidad fue esperada de manera individual, o solo con el grupo conviviente.

Este sábado aún no hubo información oficial sobre la realización de fiestas clandestinas, lo que podría incrementar el número de contagios en los próximos días, teniendo en cuenta que ?según las autoridades sanitarias- la variante Ómicron es tres veces más contagiosa que la Delta.



Por otra parte, en la provincia se encuentran internadas 49 personas en camas de unidades para adultos Covid-19, lo que representa el 1,4% del total de camas en la provincia de Córdoba, porcentaje que se mantuvo estable en los últimos cinco días.