Crece la interna: malestar por la pretención de impugnar la candidatura de Albarracín

Así lo advirtió el propio Juan Albarracín, que va acompañado por el abogado Iván Sarquis, al indicar que desde la lista que encabezan Ricardo Arévalo y Celso Reynoso, se pretende hacer creer las presentaciones fueron fuera de término, lo cual fue desmentido.

La contienda será el día 9 de agosto y las nuevas autoridades deberán asumir en noviembre. Esto mientras ya la Junta ya envió toda la información de las distintas listas al Consejo Directivo Nacional de Buenos Aires y se espera que en los próximos días pueda llegar a haber algunas correcciones, si es que hay algún tipo de anomalía. Una vez realizado todo el proceso de corrección e impugnaciones, se oficializarán las listas.

En diálogo con La Unión Albarracín, junto a Oscar Coronel, de la seccional de Recreo, marcaron su diferencia con Arévalo al indicar que la relación con la conducción actual no existe, marcando que “lo que nosotros pretendemos es tener relación con los afiliados, que son bastantes. Y básicamente esto porque, yo mismo como aportante del gremio, hace tiempo que no me siento representado, básicamente por la falta de beneficios”. Luego indicó que la apuesta es trabajar y demostrar a los representados de ATE “que se pueden hacer cosas que ellos realmente merecen. De una vez por todas, ellos deben tener beneficios , porque el gremio no es solamente salir a la calle”.