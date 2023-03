Crece el malestar en Fiambalá por la falta de respuesta por el pésimo internet y telefonía

La situación se ha tornado complicada e insostenible en muchos sectores de Fiambalá, que a la fecha llevan casi cinco días con un muy deficiente o casi nulo servicio de internet y telefonía celular. El malestar y la preocupación crecen con el paso de los días, sobre todo teniendo en cuenta el próximo fin de semana largo y el drama que significará para los comercios y empresas poder brindar los servicios básicos tecnológicos que un turista requiere a la hora de querer abonar, conectarse o hasta poder hacer una llamada telefónica. Todo esto, es muy complicado de lograr en tiempo real desde hace días.

La crisis se originó luego de varios cortes de energía eléctrica a causa de la fuerte tormenta de la semana pasada, la que derivó en la creciente del Río Cortaderas. La sumatoria del fenómeno meteorológico y las fallas del servicio de energía han malogrado el servicio de internet y telefonía celular 4G en todo Fiambalá. Desde el viernes pasado a la fecha, los avances han sido casi nulos y las empresas que deben responder no lo hacen.

El reclamo lo han efectuado a Telecom y Personal, que son las proveedoras del servicio de 4G e internet, pero nada han dicho sobre cuándo la situación se restablecería a un mínimo de normalidad.

Para complicar aún más el cuadro, tal como nos indicaran a La Unión los colegas de Multimedios Abaucán, en las últimas horas la empresa Claro también quedó fuera de servicio y esta opción de internet también se ha dado de baja. “El norte de Fiambalá está sin ningún sistema de comunicaciones”, adelantaron desde el medio fiambalense, que, por esta misma razón, está impedido de poder trabajar e informar a la comunidad.

Para demostrar lo complicado del cuadro, el viernes pasado, la velocidad del internet, aquel fiambalense que tenía suerte de tener conexión, registraba una velocidad de 49 Kbps. El registro de anoche había logrado subir dos puntos.

En estas condiciones los comercios están sin trabajar con tarjeta y transferencias. La situación de compensaría si las transacciones fueran con efectivo, pero “para colmo no hay mucho cash porque los cajeros automáticos tampoco funcionan”, nos informaron.

Es por eso, que hay seria preocupación en vista al próximo fin de semana largo de Semana Santa.

Buscando señal

Ahora, si un fiambalense no es comerciante o comunicador, también padede el mal servicio de internet y no solo esto. Para muestra el testimonio de un vecino, que con un poco de humor e ironía relata lo que se vive así: “Ya es media mañana del martes, y desde lo alto de una lomada sentado en un peñasco, en busca de alguna señal, se observa el sombrío panorama del nuevo paisaje Mesadeño”. Luego se pregunta “¿Cuándo habrá una solución cuasi definitiva, para contrarrestar los avatares de la naturaleza, que año tras año, sufren y padecen los lugareños de La Herradura del norte fiambalense? Parece ser un problema de nunca acabar. Pero, en fin, no es eso lo que más me preocupa o molesta, sino la apatía, el desinterés, y hasta te diría que roza el abandono de persona, por parte de algunas autoridades que tienen que tomar cartas en este asunto, puesto que hay familias con niños y personas mayores, que no tienen el líquido y vital elemento en condiciones para su consumo”.

La referencia de don Héctor, tal es el nombre del vecino, es porque la tormenta de la semana pasada, la misma que provocó la creciente y luego los cortes de luz, dejó a Fiambalá no solo sin servicio de internet sino también de agua potable, lo que es mucho más grave.

Tanto a este problema como al otro, nadie hasta el momento, según informaron, han ofrecido una solución o fecha probable de reparación.