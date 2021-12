Crece el malestar de los residentes de salud: "No nos pagaron todavía"

Cansados y molestos los residentes de los hospitales públicos siguen peregrinando y reclamando por los salarios que se les adeudan. Tal como hicieron a principio de este año, es por medio de las redes sociales desde donde visibilizan la dura realidad que están viviendo. Esperan que la Provincia les liquide y abone el Aguinaldo y el sueldo de Noviembre.

Hasta ayer en su cuenta oficial de Residentes Resistentes Catamarca , los profesionales sostenían que "al día de la fecha 22 de diciembre los/as residentes estamos sin cobrar. No hemos recibido el sueldo de noviembre, ni mucho menos el aguinaldo correspondiente". La realidad no ha cambiado desde ayer miércoles y las promesas que les formularon no hacen más que hacer crecer la incertidumbre y el malestar. Hasta el momento "no nos pagaron" indicaron a Diario La Unión

Según refieren los residentes, hasta el mediodía les habían indicado que "todo está listo en Tesorería pero lo cierto es que el recibo ni siquiera está cargado". Por lo tanto sentenciaron que el desanimo es grande entre los casi cincuenta afectados por esta demora, que vale aclarar corresponden a varias profesiones de la salud.

Teniendo en cuenta los pasos y los plazos administrativos, los profesionales de la salud entienden que si el recibo no está cargado el pago como tal no puede efectuarse, aunque se les haya asegurado que el mismo está en Tesorería. "A menos que se cargue y se pague pero nunca funciona así. Normalmente pasa hasta una semana en general, desde que aparece el recibo y se cobra".