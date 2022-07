Crece el malestar en Salud: por un adicional, administrativos reclamaron frente al ministerio

En las últimas semanas no dejan de sucederse los conflictos en el sector de la sanidad y todos refieren reclamos salariales. Los primeros en manifestarse este año fueron los pediatras del Hospital de Niños, le siguieron los médicos del “San Juan” y a ellos se agregaron los enfermeros de todos los hospitales y CAPS. Salvo los del nosocomio capitalino, los demás fueron atendidos por las autoridades pero aún no tienen una resolución. En este marco, este lunes son los empleados que cumplen funciones administrativas y contables quienes también se sumaron recordando que pidieron un adicional y a la fecha siguen sin tener una respuesta.

Por ello y porque las autoridades tanto de Salud como de Trabajo no cumplieron con el plazo que les habían indicado, es que salieron a la calle y de manera ruidosa pidieron una solución. En un primer momento la manifestación se concentró frente al ministerio que dirige la Dra. Manuela Ávila y luego trasladaron la protesta a la intercesión de las calles Ayacucho y Chacabuco, esto en pleno mediodía, provocando con ello una importante congestión en el tránsito.

Acompañados por ATE Salud, los trabajadores permanecieron en el lugar hasta pasadas las 13 hs. Paula Vega, una de las referentes, comentó a La Unión que “lo que estamos pidiendo es una audiencia a la ministra Verónica Soria porque junto con la CPN Marquesa Blanco nos prometieron que para el 1º de Julio íbamos a tener una respuesta sobre un adicional que venimos gestionando desde hace tres años. En esa fecha nos iban a mostrar un proyecto con una posible definición pero hasta el momento no ha pasado nada. Nosotros pedimos soluciones porque estamos mal pagos”.

La trabajadora denunció que hay un “montón” de adicionales “que se dan dentro de la administración del ministerio de Salud y que son políticos, como es el caso de la Secretaría de Compras”. Vega, quien trabaja en la Dirección de Contable, junto a sus compañeros de los nosocomios capitalinos y los CAPS, solicita que su labor “sea reconocida”. “Lo que pedimos es que nos paguen lo mismo que les abonan a los otros ministerios por las mismas tareas que realizamos nosotros”, planteó.

El plan de lucha de este grupo apunta a sumarse a la manifestación y paro ya anunciado por FesProSa para este jueves, que de esta manera, sigue logrando adhesiones de varios sectores de salud. La marcha y protesta de ese día será frente a Casa de Gobierno.

Pediatras y en el “San Juan”

En tanto, y también por no haber obtenido la prometida respuesta el pasado viernes, los que se preparan para reiniciar el plan de lucha son los pediatras del “Eva Perón”. Las definiciones de los pasos a seguir se van a conocer este martes pero ya adelantaron a La Unión que “hay malestar” porque la contra propuesta del Gobierno no sería satisfactoria. “Estamos en negociaciones y vamos a ver, porque no nos convence lo que nos proponen desde el Gobierno. Por ahora estamos en asamblea para definir cómo vamos a seguir” , apuntó una de las pediatras.

El complejo panorama se completa con los médicos del “San Juan”, quienes sostienen el estado de planta permanente y suman adhesiones para la manifestación que se llevará a cabo este próximo jueves.