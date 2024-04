Creo que vi una linda gatita: desesperado intento por socorrer a una minina subida a un pino

Se sabe que los gatos tienen gran afición por trepar. Está en su ADN, se puede decir pero lo complicado es que, muchas veces, no saben o no pueden bajar. Este es el caso de una gatita de nombre Luna que por seguir su instinto subió y subió a un pino de su casa, ubicada en Fray Mamerto Esquiú y ahora no pueden bajarla.

La situaciíón se está tornando dramática, porque el pobre animal lleva casi dos días en la cima del árbol, y de allí está resultando complicado poder sacarla, según indicaron a La Unión.

El maullido constante de la gatita preocupa no solo a sus dueños sino a todos los vecinos. Para poder socorrerla ya se han intentado varias cosas y han asistido otros tantos, desde la Policía, efectivos de la Guardia Urbana, vecinos y hasta Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiú, pero todo fue en vano. Ella sigue arriba. Literal. En la cima del gran pino del Pasaje Las Flores, a la vera de la Ruta n° 1.

El problema es la altura, poco más de 40 metros y la falta de una escalera o grúa, en su defecto, que haga posible llegar lo más cerca y concretar de esa manera el rescate. Nadie baja los brazos y se espera poder encontrar la solución. Lamentablemente, por lo pronto, la gatita va a volver a pasar la noche arriba y obviamente, a la intemperie. Se aguarda poder encontrar una salida en las próximas horas.

Según indicaron a este diario, solo Defensa Civil podría lograr el rescate. Esto se hicieron presentes en el lugar cerca de las 20 hs y se estarái evaluando la forma en la que se llevaría a cabo el rescate. Máxima expectativa.