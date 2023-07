Crisis: si el Gobierno no regulariza las importaciones, los pacientes de diálisis serán los más afectados

La diálisis de los riñones (tanto la diálisis peritoneal como otros tipos de diálisis) hace parte del trabajo por los riñones cuando estos dejan de funcionar bien, la labor principal de los riñones es remover las toxinas y el líquido excedente de la sangre y regular algunos aspectos del equilibrio químico de su cuerpo. Puede ser peligroso que los productos de desecho se acumulen en su cuerpo e incluso puede causar la muerte.

Para esto, la diálisis es la solución más óptima ya que:

Retira excedentes de sal, agua y productos de desecho para que no se acumulen en su cuerpo

Mantiene niveles seguros de minerales y vitaminas en su cuerpo

Ayuda a controlar la presión sanguínea

Ayuda a producir glóbulos rojos

Sobre este tratamiento en Catamarca. el nefrólogo Gregorio Villáfañez, dueño del Centro de Enfermedades Renales, está preocupado por el inconveniente que podrían padecer otras instituciones de la provincia (y del país) si no se abre paso a las importaciones.

“Si se mantiene en el tiempo esto podría ser caótico”

La falta de insumos destinado al tratamiento de diálisis se pude medir por dos factores: el problema de la inflación y el problema de la importación: la inflación trae como consecuencia una variación de precios.:“El stock no tiene un precio valedero, antes los el precio de los insumos cambiaban cada mes, ahora cambian toda la semana, así que ya no venden hasta que se estabilice la macroeconomía”, indicó Villafañez, con respecto a la dificultad en la importación, aparece por el cobro de los aranceles, prácticamente el 90% de los insumos son importados.

“Estas situaciones ya las vivimos en la hiperinflación del '89, y en el 2001, a veces el trastorno es mínimo, pero si este problema se mantiene en el tiempo puede ser caótico”, disparó. Sobre el stock de insumos, el médico dijo que existe solidaridad entre los centros de diálisis de la provincia. “Cuando alguno de nosotros se queda sin insumos nos prestamos, en particular yo tengo stock suficiente para unos dos meses, siempre y cuando pueda ingresar nuevo material”, resaltó.

“El paciente dializado requiere de este tratamiento y requiere que lo hagamos bien, de una forma eficiente y segura porque en eso se basa la calidad de vida”, indicó el médico. A su vez, reveló que Catamarca tiene alrededor de 350 pacientes que se realizan diálisis en los diferentes centros destinados para tal fin.

Sobre las tratativas que se llevan adelante para solucionar este conflicto, indicó que la Confederación de Diálisis, al cual los centros locales están adheridos, realiza “muchos esfuerzos para tratar de importar directamente, alguna cosas logró, pero la burocracia es tremenda”.

No obstante, están teniendo reuniones con funcionarios nacionales como la Ministra de Salud para que se destraben las importaciones y la carga impositiva llevando el planteo en que los insumos son esenciales por lo tanto no deben contener ninguna otra carga tributaria. “Los insumos para la salud son esenciales, y este tipo de tratamientos no se pueden suspender porque se le va la vida al paciente”, subrayó.

El médico Villafáñez también explicó que el tratamiento de diálisis se realiza tres veces por semana, y requiere de filtros muy especiales, que son el corazón de la diálisis, cuyos insumos vienen de Europa (Alemania y China). Después se necesitan las tubuladuras especiales, que son una especie de guía de sueros, que es por donde ingresa la sangre del paciente hacia ese filtro. La heparina es otro insumo básico para coagular la sangre de la persona, mientras que para el paciente peritoneal se requieren de bolsas que ya vienen preparadas, es decir, soluciones que se las administra el propio paciente. Todos estos productos son importados.