Cronograma de los Juegos Culturales Evita edición 2020

Se realizó el lunes pasado, la presentación de la edición 2020 de los Juegos Culturales Evita, en sus instancias municipales, departamentales, regionales y provincial. Fue a través de una reunión virtual, en la que el equipo de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca ?a cargo de la de organización local de los juegos- presentó a los directores de Cultura de todos los municipios el cronograma y la nueva modalidad que, por la emergencia sanitaria, tendrá este tradicional encuentro cultural destinado a adolescentes y adultos mayores.

El lema de los Juegos Evita 2020 es “Abrazá tu Cultura” y apuesta a una amplia participación de jóvenes y mayores, buscando que, al expresarse a través de distintas manifestaciones artísticas, consoliden la construcción de su propia identidad y de la identidad cultural del territorio que habitan.

Este año, por la situación sanitaria, la modalidad de los Juegos será virtual y contará con las siguientes categorías: Sub 15 (12, 13, 14 y 15 años); Sub 18 (16, 17 y 18 años) y Adultos Mayores: destinado a participantes de 60 años de edad, o mayores, nacidos durante el año 1960 o con anterioridad.

Las disciplinas para participar son: Artes Visuales: Pintura, Dibujo y Fotografía - categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos; Literatura: Poesía y Cuento - categorías Sub 15, Sub 18 y Adultos; Audiovisual: Videominuto - categorías Sub 15 y Sub 18; Música: Canto solista | categorías Sub 15 y Sub 18.

Hasta el 31 de agosto están abiertas las inscripciones para las distintas categorías y disciplinas, a través de un formulario habilitado en el siguiente enlace: https://bit.ly/JuegosCulturalesEvita

Las instancias a nivel Catamarca serán la siguientes:

Finales municipales: el 20 de septiembre; departamental: el 27 de septiembre. En el caso de las finales regionales, la región Centro (Capital, Ambato, Paclín, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Capayán): el 4 de octubre; región Oeste (Tinogasta, Pomán, Andalgalá): 10 de octubre; región Oeste Puna (Belén, Santa María, Antofagasta de la Sierra): 11 de octubre; y región Este: Santa Rosa, El Alto, La Paz y Ancasti, el 18 de octubre.

La final provincial será el 25 de octubre. Cada municipio instrumentará en su jurisdicción la instancia comunal y luego, se irán realizando las instancias departamentales y regionales, en articulación con los municipios vecinos, con el apoyo y acompañamiento de la provincia, a través del Ministerio de Cultura y Turismo.