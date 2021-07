Cronograma de vacunación: segunda dosis de AstraZeneca para el interior

El Plan Operativo de Vacunación Covid-19 avanza en Capital y en el interior provincial.

MARTES 6 DE JULIO

1RA DOSIS / NODO POLI SUR

Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodriguez. Clase 1983. 10 a 18 hs. (Terminaciones de DNI 0, 1, 2, 3 y 4) Solo residentes de Capital.

SEGUNDA DOSIS - ASTRAZENECA

NODO TINOGASTA

Salón de eventos del Sr. Jaime Ortiz. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril y rezagados. 8.30 a 12 hs (Terminaciones de DNI 7. 8 y 9). 14 a 18 hs (rezagados).

NODO COPACABANA

Hospital Seccional Copacabana. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. 08.30 a 12 hs. (Todas las terminaciones de DNI).

NODO BANDA DE LUCERO

Posta Sanitaria Banda de Lucero. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. 08.30 a 12 hs. (Todas las terminaciones de DNI).

NODO LA PUNTILLA

Posta Sanitaria La Puntilla. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. 08.30 a 12 hs. (Todas las terminaciones de DNI).

NODO SANTA ROSA

SUM de Santa Rosa. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. 08.30 a 12 hs.(Todas las terminaciones de DNI) Residentes de Santa Rosa, Villa San Roque y San José

NODO EL PUESTO

Hospital Seccional El Puesto. Personas que recibieron la 1º dosis hasta el 30 de abril. 14.30 hs (Todas las terminaciones de DNI). Residentes de El Puesto y Anillaco.

MIÉRCOLES 7 DE JULIO

1RA DOSIS / NODO POLI SUR

Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodríguez. Clase 1983. 10 a 18 hs. (Terminaciones de DNI 5, 6, 7 8 Y 9) Solo residentes de Capital.

Se debe asistir con carné de vacunación y un documento que acredite nombre, edad y domicilio. Deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.). No es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).