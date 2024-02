Ctera ratifica el paro para el lunes: Catamarca se suma a la medida

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, ratificó que el lunes 26 de febrero "habrá paro nacional" y movilización de docentes en todo el país en rechazo del "brutal ajuste" en educación y anticipó que el miércoles analizarán la propuesta del Gobierno tras participar en la reunión convocada para el martes junto a los ministros provinciales de Educación.



"Se votó ayer en un congreso de Ctera con representantes de todas las provincias de Argentina que habrá paro nacional y no inicio del ciclo lectivo para el día 26. Va a haber movilizaciones en todo el país", ratificó hoy Alesso en declaraciones a Radio 10.



La dirigente gremial añadió que de igual manera van a participar de la reunión convocada por el Gobierno para el martes 27 de febrero en el ministerio de Trabajo a pesar de que "carece de la formalidad de una paritaria". "Vamos a ir igual porque nos interesa discutir y es lo que venimos exigiendo. Luego, el miércoles vamos a evaluar lo que suceda en la reunión en plenarios con secretarios generales de todo el país", informó.



Alesso además denunció que "hay un brutal ajuste sobre el presupuesto educativo" por parte del gobierno de Javier Milei ya que ha suspendido el envío de fondos nacionales como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y de las partidas destinadas a refuerzo de comedores, entre oros puntos.



"Son fondos establecidos por Ley que un presidente no puede unilateralmente no enviar. Fueron leyes votadas por amplísimas mayorías en el Congreso. No hubo ningún Gobierno del 98 a la fecha que las incumpliera", remarcó y añadió que los funcionarios del Gobierno "deberían saber que más temprano que tarde van a tener problemas legales por no enviar partidas asignadas por Ley".



"La Secretaría de Educación giró a Economía esos fondos para que se pagaran y no se pagaron. Los gobiernos provinciales hoy están liquidando los sueldos que se van a cobrar los primeros días de marzo sin esas partidas. ¿Por qué el gobierno nacional se apropia de los fondos que le pertenecen a las provincias?", se preguntó.



En tanto, Alesso dijo que ven "un escenario muy complejo si el Gobierno no recapacita" ya que lejos de lograr un aumento en el salario, los docentes van "a cobrar menos en los próximos meses".



El paro en Catamarca

En caso de nuestra provincia, vale aclarar que a pedido de los representantes gremiales se llevaron a cabo modificaciones a la Agenda escolar 2024/2025. En función de esto, el miércoles 21 de febrero se reintegraron los auxiliares docentes y personal administrativo de todos los niveles y modalidades.

Para este lunes 26 de febrero está previsto que hagan lo propio, el personal docente, de todos los niveles y modalidades. Y desde este lunes y al 01 de marzo, Educación tiene prevista la instancia de acompañamiento e intensificación pedagógica en el nivel primario y secundario.

Ahora y ante la medida de fuerza a nivel nacional, estas actividades se van a ver demoradas. Esto por cuanto los gremios docentes adhieren al paro de Ctera. Así lo anunció ATECA, dado que esta institución es parte del gremio nacional. Por lo tanto, los docentes dirán ausente, porque la modaldad es sin asistencia a los lugares de trabajo.

Agenda Escolar

El calendario escolar, según los últimos cambios de la cartera que dirige ahora Dalmacio Mera, marca que del 04 al 08 de marzo, se llevará a cabo el período de evaluación de estudiantes de educación secundaria común y sus modalidades, con espacios curriculares pendientes de acreditación en carácter previos, libres y de terminalidad de estudios con tribunal.

Finalmente, el inicio de clases para Educación Primaria, Inicial y Especial tendrá lugar el día lunes 4 de marzo y el día miércoles 6 de marzo para el nivel secundario común y sus modalidades.