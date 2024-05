Cuál es la infusión que se puede tomar antes de dormir que aporta alivio y relax

La canela es una de las especias más antiguas conocidas: en China ya se empleaba en el año 2.500 a.C, mientras que los árabes la utilizaban para aromatizar las carnes, ya que este condimento tiene un aceite esencial rico en fenol que inhibe las bacterias responsables de su putrefacción. La canela puede usarse en rama y molida, mientras que su aroma y sabor hacen que se preste tanto para platos dulces como salados.

Al igual que las especias rojizas en general (como el curry, la cúrcuma, el comino o la nuez moscada), los expertos aconsejan incorporar la canela a la dieta de forma regular por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes con un claro efecto beneficioso en el tracto intestinal, señala Alma Palau, gerente del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (Cgcodn) de Valencia.

La experta aclara que estos condimentos no son los únicos con estas propiedades: “Todas las frutas y verduras crudas son antioxidantes por sus fitoquímicos naturales y el pescado es antiinflamatorio por su alto contenido en omega-3″. Asimismo, destaca que la canela no es un superalimento. “Los superalimentos no existen ya que, aisladamente, no tienen el mismo efecto beneficioso que si forman parte de una dieta equilibrada y de un estilo de vida saludable”, subraya.

La nutricionista dijo que se debe recomendar un uso habitual en la cocina, no sólo de las especias, sino también de los herbáceos en general: orégano, romero, tomillo, perejil, tanto por sus propiedades, como por sus aportes en micronutrientes de vitaminas y minerales. A nivel digestivo, “es bien conocido que el agua de cocción de la rama de canela estimula las digestiones lentas y pesadas, alivia las molestias de una indigestión y reduce las flatulencias”. En este sentido, Palau aclara: “No se trata de té con canela, sino de hacer una infusión de canela”.

Qué efectos tiene la canela en el organismo

Más allá de sus propiedades, encontramos que, como la mayoría de las infusiones, ayuda a hacer la digestión y nos aporta alivio y relax, muchas veces también asociado a buscarnos el momento de parar para prepararla y tomarla tranquilamente, declara Claudia Gras Sainz Pardo, miembro de la Comisión de Nutrición Comunitaria del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa). Según la experta, la canela “ayuda a reducir los dolores asociados a la menstruación”.

Por su lado, Palau hace referencia a distintos estudios que relacionan la ingesta de canela con la mejora de diferentes patologías, como la diabetes, la resistencia a la insulina, la prevención del cáncer o la mejora del sistema inmunológico frente a infecciones (especialmente del tracto urinario, al igual que ocurre con los frutos rojos). Eso sí, “estos resultados siempre han sido con la utilización de cantidades terapéuticas de los principios activos, no con el uso habitual en la cocina”, indica la especialista.

A la hora de preparar esta bebida, Palau señala que los pasos a seguir son como con cualquier otra infusión. Gras apunta que hay varias formas de hacerla:

En 500 mililitros de agua hirviendo, colocar dos ramas de canela y dejar infusionar durante 8-10 minutos (dos tazas de infusión).

En un litro de agua hirviendo, echar dos cucharaditas de postre de canela y remover bien. Tras ello, añadir dos ramas de canela y dejar infusionar durante 10 minutos (cuatro tazas de infusión).

Acerca de si es conveniente consumirla, Palau dijo: “En principio, el uso de la canela en la cocina o las infusiones de canela no están contraindicadas en ningún caso, siempre y cuando no se haga un uso abusivo. Tomarla como suplemento, sin supervisión e ingiriendo durante largos períodos cantidades excesivas, sin duda tiene contraindicaciones, tanto por su toxicidad hepática, como por las alteraciones que puede producir en el metabolismo”.

Por último, la experta resalta que puede ser interesante tomar una infusión con canela antes de dormir “para ayudar a relajar el sistema digestivo, que puede estar sobrecargado del estrés, sedentarismo o cansancio del día y facilitar el descanso nocturno”.