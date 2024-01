¿Cuáles son las profesiones más buscadas para trabajar desde casa este 2024?

Conseguir un trabajo remoto que permita prestar servicio desde cualquier parte del mundo y viajar, o al menos no tener que concurrir a una oficina o fábrica todos los días, sigue siendo el sueño de muchos.

En la Argentina, así como en casi todos los países, se impuso el modelo híbrido sobre el presencial o el trabajo remoto. La mayoría de las empresas requieren, al menos, dos o tres días de asistencia física en las instalaciones de la compañía, siempre hablando de los puestos que no requieren por su naturaleza que se realicen de manera presencial completamente.

Aún así, para quienes sueñan con el trabajo remoto ideal que permita mayor libertad y control de los propios horarios, el camino será más fácil si se tiene una profesión u oficio que de por si se puede concretar a distancia, de manera independiente.

Analizamos cuáles son las carreras con las que resulta más sencillo conseguir un trabajo 100% remoto en 2024.

Trabajo remoto: tendencias 2024

La buena noticia para quienes aspiran a conseguir un trabajo remoto al 100% es que, si bien por el momento los puestos que ofrecen esa facilidad son la minoría, algunas tendencias del mercado laboral 2024 ya empiezan a mostrarse a favor de los que se desempeñan a distancia.

Por ejemplo, de acuerdo al más reciente reporte de la consultora WTW sobre trabajo remoto, en la Argentina el 20% de las empresas consultadas -grandes compañías nacionales y filiales de multinacionales- permiten que todos sus empleados se desempeñen a distancia todo el tiempo si lo desean. Y ese porcentaje creció desde la última encuesta que la firma realizó sobre esta temática en 2022.

A ellos se suman otro 8% de las compañías relevadas que permiten que parte de su personal realice trabajo remoto todo el tiempo.

Entonces, los resultados indican que es posible estar empleado en relación de dependencia en la Argentina y tener un trabajo remoto 100%.

Asimismo, también cada vez más posiciones se realizan por proyectos o con trabajadores independientes, que también eligen la modalidad de trabajo remoto, incluso para compañías en el exterior.

Ya de cara a lo que pasará con el trabajo remoto en 2024, la firma de tecnología Splashtop ve algunas tendencias favorables, como una adopción cada vez mayor del software de acceso remoto y de medidas mejoradas de ciberseguridad, integración de la Inteligencia Artificial en los procesos de trabajo y un mayor rol de la programación en cloud (en la nube).

"La Inteligencia Artificial revolucionará la eficiencia del trabajo remoto al automatizar tareas y mejorar la colaboración. La evolución del papel de la programación en la cloud optimizará aún más la accesibilidad y la colaboración", indicaron.

Asimismo, desde la firma mexicana de "headhunting" Starchoice, citan proyecciones de que el 25% de todos los trabajos profesionales en gran parte del mundo serán trabajos remotos y las oportunidades remotas seguirán aumentando hasta 2024..

Todo apunta a que, lejos de ser una moda pasajera, el trabajo remoto seguirá consolidándose este año en todo el mundo como una opción real y una modalidad de trabajo elegida por cada vez más talentos. Para ser uno de ellos, sin embargo, hay que contar con las habilidades en demanda que puedan integrarse al mundo digital mediante una profesión que se esté realizando ya frecuentemente a distancia.

Mejores profesiones para trabajo remoto 2024

Para encontrar trabajo remoto, nada como empezar por las decenas de plataformas disponibles en Internet que se especializan en este tipo de posiciones. Y si eso falla, habrá que dedicarse a alguna de las profesiones que más chances tienen de desempeñarse solo como teletrabajo.

Hostinger, el portal dedicado a hosting y la industria de Internet, destacó 17 trabajos que son los mejores para realizarse de manera remota en 2024.

1. Blogger

2. Marketing de afiliados

3. Freelancer

4. Asistente virtual

5. Redactor de contenidos o Copywriter

6. YouTuber

7. Diseñador de sitios web

8. Community Manager

9. Diseñador gráfico

10. Clases en línea

11. Coach en línea

12. Consultor en línea

13. Representante de servicio al cliente

14. Programador

15. Entrada de datos

16. Traductor

17. Editor de video

Esas son buenas profesiones para realizar de manera independiente, como freelancer, y así tener la chance de mayor flexibilidad.

¿Pero qué pasa con quienes quieren tener un trabajo remoto pero que sea fijo y efectivo? La realidad es que esa meta es más fácil de conseguir para quienes se desempeñan en profesiones de tecnología y áreas IT de empresas.

Un reciente trabajo del portal de empleo Bumeran junto con la Fundación Telefónica Movistar mostró que de 855 búsquedas de personal IT publicadas entre septiembre y diciembre de 2023, solo 9,04% del total fueron para trabajo remoto. En las profesiones no digitales, la cantidad es aún menor. De 31.148 búsquedas publicadas, solo 397 (el 1,27%) fueron para trabajo remoto.

Entonces, ¿cuáles son las áreas de profesiones IT en donde hay alta demanda de profesionales y, por lo tanto, podría ser más sencillo conseguir un trabajo remoto en la Argentina? De acuerdo al mencionado relevamiento, éstas son:

Analista de datos/BI (1.680 búsquedas),

(1.680 búsquedas), Consultor/a TIC (1.441),

(1.441), Digital Project Manager (1.222),

(1.222), Community Manager (729)

(729) Desarrollador/a de software (568)

(568) Profesional técnico TIC (519)

(519) Especialista en marketing digital (511)

(511) Diseñador/a gráfico (332)

(332) Administrador/a de sistemas (292)

(292) QA tester (281)

Varios de esos puestos pueden realizarse a distancia y con reuniones de equipo por videollamada. Pueden ser la chance de trabajo remoto fijo y efectivo.

Aunque claro, nada impide que una persona se convierta en una de las pocas afortunadas que consigue un empleo no IT que no requiera ir a la oficina al menos unos días a la semana. En cualquiera de los dos casos, la clave en 2024 es no bajar los brazos y seguir intentando hasta encontrar ese trabajo remoto con el que se sueña.