¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Ya transcurre el último día feriado del fin de semana extra largo y, obviamente, nos ponemos a pensar en el que viene. ¿Cuándo llega el próximo? ¿Hay otro finde largo antes de que termine el año?

La realidad es que hacia lo que resta del 2021 ya no hay muchos feriados más, de acuerdo al calendario fijado para estos últimos meses del año, pero la espera para una nueva jornada no laborable no será tan extensa.

En noviembre habrá dos feriados, pero lamentablemente un solo fin de semana largo de tres días. El primero es el sábado 20 para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional y el segundo el lunes 22 con fines turísticos. El primero, inamovible, por eso es que se agregó el de "fines turísticos".

En el caso del mes de diciembre hay dos feriados, y ambos inamovibles. El primero será el miércoles 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María; y el segundo es Navidad. No hay fines de semana largos.