Cuestionan la participación de los representantes de ADUCA en la mesa paritaria

El secretario general de SIDCA, Sergio Guillamondegui, cuestionó la permanencia de ADUCA en la mesa paritaria, apuntó contra el ministro de Educación, Francisco Gordillo, y opinó que ante una eventual vuelta a clases, será necesario reacondicionar los edificios escolares, que durante la pandemia sufrieron hechos de vandalismo y que el Gobierno deberá suministrar lavandina, alcohol en gel y elementos de limpieza, para garantizar condiciones mínimas sanitarias y de higiene.

“ADUCA no tiene razón al quedarse en la mesa de diálogo porque es una comisión de 50 personas, en las que la gran mayoría responde al Partido Justicialista o al Gobierno. Están haciendo lo que quieren”, manifestó en diálogo con Radio República.

Respecto de la posible vuelta a clases, el referente gremial dijo: “No tenemos mucho conocimiento de las intenciones del Ministerio de volver a clases. El diálogo está interrumpido, quizás roto. No se puede hablar livianamente sin diagramar protocolos jurisdiccionales con padres y gremios”.

En ese contexto, Guillamondegui declaró: Qué pasa si mañana se vuelve a clases y en las escuelas no hay alcohol en gel, ni lavandina. Hay edificios abandonados y que fueron vandalizados durante este tiempo”.

Por último, el gremialista confirmó que sigue en pie el banderazo, convocado para este viernes: “El banderazo del viernes será en la calle, respetando el distanciamiento y con las medidas de seguridad. Es una medida dispuesta a pedido de los docentes”, reveló.



SOEM

Por su parte, el secretario general del SOEM Capital, Walter Arévalo, respaldó la postura de los docentes respecto del rechazo de la reforma del Estatuto Docente y expresó su preocupación por todo el paquete de reformas que impulsa el Gobierno.