Cuestionan pase de ex-Profe a Osep y alertan por el desfinanciamiento de la obra social

El Ejecutivo de la provincia, el miércoles, anunció el traspaso de los programas INCLUIR Salud (ex-Profe) y DIPROMESI a la órbita de la Obra Social de los Empleados Públicos. Esta novedad, que fue informada en las dos últimas líneas de un parte oficial, genera ahora una nueva polémica en el ámbito de la Salud, más precisamente puertas adentro de la obra social.

La polémica está latente por cuanto el titular de la obra social confesó a una emisora local “que le causó sorpresa la decisión del Gobierno de hacernos cargo los programas estatales”. A estas declaraciones se suman las de la secretaria general del Sindicato de Empleados de la Obra Social Provincial (SEOSP), quien aseguró que esta situación “les hace ruido” y, además, cuestionó la forma en la que van a ser sostenidos los programas. En este sentido, Luz Rondán fue contundente al asegurar que esta decisión gubernamental podría desfinanciar a la OSEP. “Esta es una situación medio complicada porque nos pasan gente que no nos corresponde. Esto significaría que los afiliados, de una u otra manera, tienen que pagar el servicio a los afiliados del ex-Profe y el DIPROMESI. Es mucha gente sin obra social y es mucho gasto. Yo quisiera saber de dónde va a salir el dinero, si los fondos de Nación van a ser girados a la obra social, quién lo va a manejar y cuánto va a salir desde la obra social misma”, se cuestionó Rondán.

La gremialista, al igual que el Dr. Norberto Bazán, director de la OSEP, no estaban al tanto de este pase anunciado por el gobernador Jalil, que hasta el momento solo se habría comunicado mediante un parte de prensa. Recordemos que ayer, pacientes de estos programas reclamaron por la falta de servicio de diálisis el que, en su momento, se brindaba en un sanatorio céntrico y, ante la falta de pago, se los estaba derivando al Hospital San Juan Bautista. Allí, tampoco tenían lugar ni turnos a corto plazo para poder brindarles este vital tratamiento.

Ahora, en cuanto a los fondos, que son en este momento la mayor incógnita, la secretaria general planteó la posibilidad de la desfinanciación de la Obra Social de los Empleados Públicos, la cual aún adeuda pagos a varios hospitales de la provincia.

En este sentido, comentó: “¿Cómo se va a hacer cargo la obra social de esto si hoy le debemos a los hospitales públicos el recupero de gastos? En el caso solo del Hospital San Juan Bautista, esa deuda es de 15 millones de pesos. Por eso, esta situación nos pone en una situación grave, porque nos puede llevar al desfinanciamiento de la obra social. Los afiliados hoy no tienen la cobertura total, por ejemplo, no pueden ser derivados. Entonces, ¿qué va a pasar mañana con los afiliados nuestros que están aportando?”, sentenció Rondán.