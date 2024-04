Cuidado del agua: el ENRE emitió consejos para un consumo medido

Teniendo en cuenta la vigencia de nuevos valores tarifarios en el servicio de agua potable y desagües cloacales en los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray M. Esquiú, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Catamarca salió a advertir a la población la necesidad de realizar un uso racional y responsable del recurso, principalmente en aquellos usuarios que poseen medidor en su domicilio.

En este sentido, el organismo recordó que quienes poseen sistema medido, independientemente de la categoría a la que pertenezca, el cargo básico incluye un consumo de hasta 50 m3 bimestrale. “Todo exceso por encima de este registro incluye un recargo en función de los nuevos cuadros tarifarios vigentes”, indicaron.

Es por ello que aconsejaron la implementación de hábitos responsables en la utilización del agua, marcando que esto permitirá por un lado colaborar con el cuidado del recurso y el medio ambiente y, a la vez, evitará la llegada de facturas con montos elevados que luego afecten el presupuesto familiar.

Consejos para convertirnos en usuarios eficientes

• Reparar las instalaciones defectuosas que originan pérdidas o fugas de agua en canillas, inodoros y duchas.

• No dejar la canilla abierta inútilmente.

• Mantener la canilla cerrada al cepillar los dientes.

• Lavar las veredas utilizando baldes y no mangueras.

• No regar el pavimento.

• Mantener limpia el agua de piscinas durante el año, para evitar llenarla en verano.

• Regar las plantas cuando baja el sol o a la mañana bien temprano para evitar que el agua se evapore rápido. Usar regadera en lugar de manguera para disminuir el consumo.

• Reducir el tiempo en la ducha.

• Controlar la presencia de humedad en paredes o en el terreno, ya que puede haber una pérdida interna.

• Cerrar la canilla mientras se enjabona los platos.

• Utilizar balde para lavar el auto y no manguera.