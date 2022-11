Damnificados de los créditos UVA reclaman ayuda económica a la Provincia

Por cuarta vez los prendarios de los créditos UVA de la provincia se manifestaron para seguir, primero visibilizando su drama económico y además para volver a presionar al Ejecutivo provincial por una ayuda. La protesta nuevamente fue frente a Casa de Gobierno y según indicaron, en esta oportunidad representantes del grupo fueron recibidos por el Ministro de Gobierno, CPN Juan Cruz Miranda.

El pedido que llevaron estos damnificados es que la Provincia active ayudas económicas que ayuden a paliar la dura realidad de estas familias. Una de las propuestas, tal como la adelantó Marta Garay a La Unión, es un préstamos de Capresca con el que ellos puedan cancelar el compromiso con la banca privada, para que luego ellos ya tengan la tranquilidad de seguir cancelando un préstamo pero con cuotas fijas. Noemí García - Foto Cinthia Sánchez - La Unión

A esto se suma, como manifestó Noemí García, la posibilidad que además les otorguen un subsidio con el cual puedan ir subsanando su realidad económica. "La inflación no nos está dejando vida. Yo de $3.000 de una cuota ahora me están descontando $28 mil y ya tengo la firma afectada. Esta es mi realidad pero es también la de muchos de los que estamos acá y de otros que no pueden estar aquí por cuestiones laborales", marcó. Luego sobre el pedido de ayuda, especificó que "como la Mesa de diálogo ya está en marcha, lo que buscamos es que la ayuda mientras eso se resuelve, de tener algo inmediato. Por eso queremos un subsidio por un par de meses para que de esta manera nosotros podamos afrontar el final de este año. Se vienen las Fiestas y no tenemos ni podemos darles nada a nuestros hijos".

Luego Noemí García, a quien le quedan dos años más para seguir pagando el UVA, apuesta a la idea de la ayuda por medio de Capresca. "Lo del préstamo que pedimos a la Provincia sería una gran solución. En mi caso, comencé pagando $4.000 y ahora lo último fueron $32.000 y la verdad que ya no llego ni a mitad de mes", marcó con preocupación. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

Al relatar el padecimiento de cada mes, Marta fue muy descriptiva cuando relató que cada vez que cobran, muchos de los damnificados se enferman. "Es un padecimiento porque no sabes cuánto te van a descontar esta vez. Te baja la presión y te descompones de solo pensar que cada vez va a ser peor. Por eso le pedimos esta ayuda. Sabemos que el Gobernador no tiene la culpa que nosotros nos metimos en esto, que en definitiva fue por necesidad, lo que sí es que nos colabore para poder seguir adelante. Necesitamos que Jalil se ponga una mano en el corazón y que nos entienda que nosotros necesitamos algo inmediato", sentenció.

La expectativa de los manifestantes, pasado el mediodía es conocer la respuesta que dio el titular de la cartera de Gobierno, para de esta manera tener certeza si habrá alivio o no en el final de un nuevo año de padecimiento para este grupo de catamarqueños.