Daniela Figueroa presentará su disco Rastros de amor: Va a ser realmente un momento mágico

La joven artista catamarqueña, Daniela Figueroa, se prepara para cumplir su gran sueño: el lanzamiento de su primer disco, "Rastros de Amor". Con una carrera de más de 10 años y numerosas participaciones en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en su historial, esta talentosa cantante conquista corazones con su voz y pasión por la música. Ahora, está lista para dar un paso importante en su carrera con esta especial presentación que tendrá lugar en unos días.

Un trayecto de 10 años en los escenarios catamarqueños

Daniela Figueroa no es una desconocida en los escenarios de Catamarca. Con más de una década de trayectoria musical y su presencia en diferentes eventos musicales, esta talentosa cantante logró consolidarse como una de las voces más destacadas de la región. Desde sus inicios cautivó al público con su voz y su pasión por la música folclórica.

"Rastros de Amor", un sueño a punto de hacerse realidad

El lanzamiento de un álbum es siempre un acontecimiento significativo en la carrera de un artista y para Daniela Figueroa no es la excepción. Su primer disco, "Rastros de Amor", representa un logro que ella busca desde hace tiempo. En conferencia de prensa en la Casa de la Cultura, Daniela compartió su emoción al respecto y destacó la importancia de este proyecto en su carrera: “Cuando estas personas que están aquí a mi lado, me propusieron concretar este sueño yo les dije, no, me parece un montón, me parece mucho, quizás muy apresurado, no me sentía lista y ellos me motivaron a que yo haga mi primer teatro, a que de este pasito, así que quiero agradecerles ante todo a ellos porque han sido los iniciadores de esta idea y la verdad que a mí me llena de gozo poder estar hoy sentada aquí en la Casa de la Cultura para contarles, que voy a presentar mi primer material discográfico”. Posteriormente, resaltó: “la verdad que ha sido un sacrificio muy grande, que ya se viene gestando desde hace mucho tiempo, pero hace poquito más de un año que este sueño se viene tratando de materializar tratando de concretar y con mucho, mucho esfuerzo, con muchos amigos por detrás”.

La presentación en el Urbano Girardi

La presentación oficial de "Rastros de Amor" está programada para el viernes 6 de octubre en el Urbano Girardi, a las 21 horas. Será la primera vez que la cantante muestre su música en este espacio.

“Quiero invitarlos a todos porque va a ser una noche increíble. Voy a estar rodeada, no solo de estos amigos, sino de muchos colegas y amigos de la música que me van a estar acompañando a hacer que esa noche sea mucho más mágica”, expresó Daniela.

Un evento mágico y lleno de sorpresas

En cuanto al contenido de su presentación, Daniela anticipó que será una noche llena de emociones y sorpresas. Además de interpretar canciones de su propio repertorio, planea incluir algunos covers de canciones que han sido importantes en su carrera musical. Para hacer de esta velada algo verdaderamente especial, contará con la colaboración de varios artistas invitados.

“Va a estar otra banda que tiene mucho prestigio en Catamarca, como lo es La Tríada Catamarca, va a estar Santiago Rosselló, que es un amigo de la infancia que me acompaña y que es un colega también de la música, va a estar Agustín Isasmendi, que seguramente lo conocen, un gran cantante, que si bien es tucumano, ya es nuestro porque hace mucho tiempo que está acá, que nos acompaña en la música catamarqueña también va a estar Milba Cerrizuela, una gran artista femenina que tenemos en la provincia, que por ahí quiero que se visualice desde otro lugar su voz porque ella va a estar haciendo una sorpresa para todos ustedes. Si bien el disco es folclórico, ella se dedica al palo del pop, así que va a estar mostrándonos un poquito otro color también y, por supuesto, contarles que voy a estar rodeada de otros amigos músicos, a los que no me acompañan hoy, pero que han estado en durante toda mi vida, durante todo este transitar en mis comienzos, como lo es el señor Raúl Romero, René Cardozo, Lidor Suárez, Emanuel Romero, Hernán Cruz, que también forma parte de este disco, así que, bueno, quería presentarlos a ellos, ante todo y agradecerles porque están haciendo que este momento sea mucho más personal, sea mucho más lindo y se vive así, desde otro lugar”, reveló la artista local.

Agradecimiento a los seguidores

En esta oportunidad, aprovechó para expresar su agradecimiento hacia todos los que apoyaron su carrera a lo largo de los años. "Uno por ahí de desconfiado no se la cree y no siente que realmente llegue hacia el otro lado", reflexionó. "Estas son las muestras de que es realmente así, así que yo la verdad que siento el corazón lleno, lleno".

Desde que las entradas para la presentación de "Rastros de Amor" salieron a la venta hace algunas semanas, han tenido una respuesta sumamente positiva por parte del público. Al respecto, Daniela señaló que las entradas están casi agotadas, lo que es, sin dudas, una muestra del apoyo y el entusiasmo de quienes siguen su música. Sin embargo, todavía quedan algunas disponibles en el Urbano Girardi para aquellos que deseen unirse a este evento especial.

Una carrera musical que continuará

Con "Rastros de Amor", Daniela Figueroa va a dar un importante paso en su carrera musical. Sin embargo, tiene claro que esta es solo una parte de su trayectoria, que continuará. Su amor y dedicación al folclore la van llevando cada vez más lejos. Mientras tanto, ella se prepara para la gran noche y, en diálogo con LA UNIÓN, contó lo que le espera a quienes asistan: “La verdad que se van a encontrar con mucho sentimiento, mucha emoción porque este es un disco que va a contar un poquito mi transitar en la música y cómo he dejado huella en este amar el arte que voy teniendo en este camino, con una banda de lujo con artistas invitados y muchísimas sorpresas más”.

Además, reveló su inspiración detrás de su trabajo: “mi inspiración fue, ante todo, los amigos y las familias, el tener gente que me esté apoyando en esto que tanto vamos a hacer como lo es la música, así que ellos son y serán mi inspiración por mucho tiempo”.

Sin duda, el próximo viernes será una noche llena de música y sorpresas, donde el arte y el corazón de esta artista se van a fusionar en cada nota.



Fotos y videos: Judith Rojas y Mauricio Espinoza