Dengue en Catamarca: los casos vuelven a sumar casi 1.000 y preocupa la Capital

Por tercera semana, los positivos de Dengue en la provincia casi llegan a los mil casos y la alerta por este nuevo brote se mantiene en alto. Así lo confirman los nuevos datos aportados por el Ministerio de Salud , organismo que informó que durante la Semana Epidemiológica 9, del 26 de febrero al 03 de marzo de 2024, se registraron 958 nuevos contagios en la provincia.

En cuanto al total acumulado en lo que va del año, la suma asciende a los 3735 casos, de los cuales 5 corresponden al departamento Ambato, 5 a Ancasti, 16 a Andalgalá, 69 a Capayán, 3286 a Capital, 57 a Fray Mamerto Esquiú, 7 a La Paz, 2 a Paclín, 10 a Pomán, 5 a Santa Rosa, 2 a Tinogasta, 246 a Valle Viejo y 25 en investigación.

Sobre el total de casos, 2290 se consideran autóctonos, 44 importados y 1401 en investigación.

Sin muerte por dengue

En cuanto al fallecimiento de una persona por dengue, que la semana pasada había causado sospecha, la cartera que dirige Lucas Zampieri, oficialmente no comunicó novedad sobre la resolución de este caso. No obstante se conoció que la muerte de esta persona de 72 años de Capayán, no estuvo relacionada con esta enfermedad sino por una Cardiopatía.

Esto se desprende del resultado de la autopsia solicitada por el fiscal del Distrito Sur, Jonathan Felsztyna.

Situación en Capital

El dato más preocupante del reporte, surge de los datos de Capital. Allí se concentra casi la totalidad de los casos, lo que es reconodido por las mismas autoridades sanitarias de la comuna. “Porcentualmente a la Capital le corresponde casi el 90% de los casos, si bien estamos viendo un coletazo en el interior de la provincia, pero esta vez es Capital quien tiene la mayoría de los casos. Creo que no hay un barrio que no haya tenido un paciente con dengue en este último mes y medio”, sentenció la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, doctora Fernanda Lagoria.

La profesional, en diálogo con Radio Valle Viejo, añadió que “en distintos barrios tenemos presentación sostenida de casos, así que estamos trabajando con el ministerio de Salud, nosotros con nuestras brigadas volviendo a realizar trabajos en el sur, es decir volver a trabajar con controles focales más después de estas lluvias y creo que el pronóstico anticipa que va a seguir lloviendo, así que hay que seguir insistiendo en el criadero del mosquito, en poder secar lo más rápido posible que no quede agua acumulada”.

Ahora y en función de este panoráma es que se ruega a la comunidad mantener e intensificar las medidas de prevención, eliminando todos los recipientes que puedan acumular agua y generar criaderos del mosquito, así como evitar las picaduras de mosquitos a través del uso de repelentes corporales y ambientales.

“Además, se recuerda que la fumigación no es suficiente para combatir al Dengue, ya que elimina sólo el 30% de los mosquitos adultos y no actúa sobre larvas ni huevos”, marcan desde Salud, sosteniendo la polémica sobre este punto.