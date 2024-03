Dengue: descartan saturación en el Hospital de Niños pero reconocen 300 consultas diarias

Con el pico de casos en la provincia estabilizado en los mil casos semanales y a la espera de un nuevo incremento, según lo indicado por especialistas, tanto para nuestra provincia como para el país, las miradas se concentran en los menores, donde el dengue también dice presente.

Aunque las estadísticas oficiales de la provincia no discriminan sobre si dentro de los contagios que se dan semana a semana, hay niños y cuánto son, la comprobación del impacto en este sector se comprueba en las consultas que se registran en el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”.

Según la Dra. Patricia Carrizo Herrera, infectóloga pediatra y jefa del Departamento Médico de este nosocomio, allí se vienen registrando unas 300 consultas diarias por síntomas relacionados al dengue. A pesar de estos números, descartó que el centro asistencial estuviera saturado, pero sí reconoció un aumento importante en las consultas ambulatorias por Guardia.

“Hay más niños sintomáticos, es decir que requieren internación, pero y a pesar de esto, el sistema no está colapsado el internado. Lo que si tenemos es un aumento de consultas por Guardia, que ronda entre 300 a 350 casos por día, de los cuales el 80% u 85% es por sospecha de dengue”, precisó la profesional.

La médica, en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, descartó que, de los casos de menores internados por dengue, estos hayan llegado a ser graves, pero “si han sido moderados, por lo que siguieron con internación, esto por el dengue que requiere más atención”. Carrizo Herrera seguidamente describió que esta enfermedad tiene variantes con signos de alarma y otra que no y otra que es directamente el dengue grave.

Casos y confirmación

Ante la cantidad de asistencia y el apuro de los padres porque sus hijos sean los primeros en ser atendidos, la profesional solicitó a los papás y mamás que den prioridad de atención en el hospital a los niños menores de meses y pocos años, que son el grupo que no puede expresarse ni referir otro síntoma, además de la fiebre. Para quienes sean "más grandecitos, como los adolescentes, y que no tengan ninguna comorbilidad sino solamente la fiebre, es probable que tenga dengue. Ellos pueden referir con claridad cualquiera de los otros síntomas y son esos casos los que aconsejo se pueden medicar en la casa con paracetamol, reposo y mucho líquido o recurrir a otros centros de salud, para de esta manera descomprimir la Guardia del hospital".

Carrizo Herrera aclaró en cuanto al protocolo de confirmación de la enfermedad, que no todos los casos con confirmados por análisis, a pesar de la insistencia de los padres. “No ha todos se le saca sangre y no a todos se les confirma con el tratamiento del aislamiento viral o la serología. Esto porque, lo que tiene pautada la Provincia es la confirmación por nexo clínico epidemiológico. Eso no quita se le haga el seguimiento y que sea controlado por un profesional de la salud”.