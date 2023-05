Dengue: se registraron 55 casos y se consolida la tendencia al descenso

Por cuarta semana y consolidando la tendencia al descenso a nivel país, en nuestra provincia la Dirección Provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud informó este lunes que en la última semana epidemiológica se detectaron 55 casos positivos de dengue en la provincia.

Del total de los casos, 2 pertenecen al departamento Capayán,1 a Fray Mamerto Esquiú, 3 a La Paz, 1 a Santa María, 1 a Santa Rosa, y 7 a Valle Viejo. Lo que se sostiene es que Capital es la que lleva la delantera en el reporte de contagios, dado que se han registrado 40 casos positivos.

En cuanto a la procedencia de los mismos respecto a la sumatoria total, se ha indicado que seis son importados, treinta y seis son considerados autóctonos y trece se encuentran en investigación.

Respecto al serotipo identificado en el total de los casos confirmados se mantiene la preminencia del DEN-2, a excepción de tres casos detectados del serotipo DEN-1. Según se informó, uno de estos pertenece al departamento Valle Viejo, con antecedente de viaje a Paraguay, mientras que dos corresponden a Capital, del cual uno cuenta con antecedente de viaje a Buenos Aires y el otro con antecedente de viaje en investigación.

El rango de edad de las personas afectadas es de 1 a 91 años, con una media de 37 años.

El clima

La disminución de los casos está relacionada con el clima y la estacionalidad. En ese sentido el médico infectólogo Ricardo Teijeiro indicó que “el período de circulación del vector del dengue, que es el mosquito Aedes aegypti, no se interrumpe inmediatamente. Ese mosquito vive alrededor de tres semanas en promedio. Por ese motivo, aquellos ejemplares que están circulando ahora y están contagiados con el virus porque picaron a personas que estaban cursando la enfermedad, pueden seguir circulando e infectando”.

Para facultativo, “hasta que no termine la circulación de esos mosquitos, que quizás tengan una, dos o tres semanas más de vida, pueden seguir apareciendo casos de dengue. Sin embargo, la curva de contagios está disminuyendo considerablemente porque ya no hay un gran desarrollo del vector: hay algunos de ellos que siguen vivos, pero van disminuyendo y, de esa manera, también bajan las cifras de la enfermedad”.

Ahora bien, todos coinciden en marcar que, con los primeros fríos, la proliferación de mosquitos disminuye, pero, el clima de la última semana y la que está en curso mantiene temperaturas cálidas. En teoría, en el mes de mayo en Argentina se inicia la temporada de frío y, a lo sumo, dependiendo de la ubicación, esto se puede correr hasta la primera semana de junio. En este período hay una parálisis biológica y dejamos de tener al mosquito Aedes aegypti en el territorio. El último lugar en el que termina la actividad del mosquito es en el norte del país, justamente por los registros térmicos más elevados.

En condiciones normales, lo que sucederá es que cuando llegue el invierno, el vector no se va a reproducir y no van a crecer las larvas. Por lo tanto, no hay población de mosquitos. Estos van a quedar en estado estacionario en sus huevos y no eclosionarán ni circulan. Y esta es justamente la preocupación porque la temporada invernal en Argentina todavía no empezó, y aunque hay bajas en los registros, hay expectativa en cuanto lo que pueda pasar si las temperaturas aumentan y se mantienen en registros por arriba de lo normal para esta época.