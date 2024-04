Dengue y el subregistro de casos: "Los positivos declarados son menores a los que tenemos"

En la previa del anuncio de los nuevos datos semanales de dengue en la provincia, resurge la polémica por el subregistro de casos y la verdadera cifra de contagiados en la provincia. Estadísticamente, especialistas indican siempre que por cada caso confirmado hay otros cinco o siete que no se declaran, lo que marca que las cifras que se informan, tanto a nivel país como localmente, son siempre mayores.

Siguiendo esta línea, el vicepresidente del Colegio de Bioquímicos se refirió a este tema, reconoció primero que los laboratorios privados “están desbordados” por las consultas por esta enfermedad. “De diez pacientes que llegan, puedo asegurar que siete u ocho, son por dengue”, indicó el profesional. Tras esto y al marcar que como la obra social de la provincia no reconoce este análisis, por un tema de costos, el Dr. Enrique Ocampo avanzó sobre la idea de un subregistro, explicando, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo, que el mismo surge porque “muchas obras sociales, como pasa con OSEP, no reconocen el análisis para dengue, por lo que el diagnóstico para confirmarlo se hace de acuerdo por los síntomas o por medio de otros parámetros de laboratorio, como el recuento de glóbulos blancos, las plaquetas o las enzimas hepáticas. De acuerdo con eso, se hace el diagnóstico de forma indirecta pero el problema de esto es que lo que se sabe que es dengue, no lo estamos denunciando al sistema SISA y por lo tanto, las estadísticas para la provincia son mucho menor a lo que realmente corresponde”.

De esta manera, se confirma la existencia de un subregistro de positivos y es por eso que el profesional no dudó en sentenciar que "Los casos declarados son menores a los que realmente tenemos", en el caso puntual de Catamarca. Por lo tanto, el total acumulado en lo que dé del año, que oficialmente es de 7.670, sería mucho mayor, siguiendo esta línea.

Del otro lado, la Secretaria de Asistencia en Salud pública de la provincia, Dra. Johana Carrizo quiso aclarar sobre esto, tras marcar que los casos no declarados “son mínimos” y en función de esto dijo que “Catamarca tiene el 70% de todos los positivos, por datos de laboratorio. Esto quiere decir que no lo hace por nexo epidemiológico clínico sino por laboratorio y después el Ministerio de Salud se encarga que los pacientes, con o sin cobertura de obra social de acuerdo con los protocolos vigentes, en recoger la muestra y luego esta se procesa”.

Todo esto, mientras se sucede un amesetamiento en la suma de casos, dato que no solo se está dando en Catamarca sino en todo el NOA, según lo informado por Nación en el último reporte del Boletín Epidemiológico.