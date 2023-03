Denuncia por mala praxis en la Maternidad: "Que a las obstetras se les saque la matrícula"

No es el primer caso, lamentablemente no son pocas las historias y aún peor, no todos hacen la denuncia. Desde hace años la Maternidad Provincial “25 de Mayo” es señalada por graves casos de mala praxis y son pocos los papás y mamás que llegan a efectuar la denuncia judicial. En el caso de hacerlo, quedan enmarañados en un largo proceso en el que mayormente, por no contar con los recursos económicos, no llega a tener una definición.

Ahora y en medio del profundo dolor por haber perdido a su hijo hace una semana, otra mamá reclama ante el organismo por el deceso que considera fue provocado por profesionales que se desempeñan este centro asistencial. Analía Catala este lunes se presentó frente al nosocomio y acompañada por otras madres, familiares y amigos reclamaron por la muerte de su hijo Gael.

La familia de Analía apenas confirmado el deceso del bebé, formuló la denuncia en sede judicial. Mientras tanto, en la jornada de hoy reclamó por el cambio de los profesionales de la “25 de Mayo”. “Queremos justicia y que las obstetras paguen lo que hicieron. Queremos que les quiten la matrícula y no tabajen más. Queremos que cambien el trato de las médicas que atienden a las chicas que están esperando por tener a sus bebés y que esto no pase nunca más”.

“Le quebraron la clavícula”

El relato de Analia es estremecedor. Apuntada como responsable figura la obstetra María Soledad Nieva, quien llevó adelante el control del embarazo durante los nueve meses y según la denuncia de la mamá de Gael, quien debería haber advertido que el bebé llegaba a la fecha de parto con casi cuatro kilos. “Ese día llegué al control y ella dio la internación. Yo todo el tiempo le pedí la cesárea pero ella se negó, es más, jamás me hizo una última econografía porque la anterior había sido en enero cuando mi bebé pesaba 1 kilo y medio”, comenzó contando con dolor a La Unión.

La mamá primeriza luego indicó que pasadas las horas y ya teniendo diez de dilatación y aunque sostenía el pedido de la cirugía de cesárea, esta le era negada sin dar razones. Llegado el momento del parto el cuadro se tornó dramático para Analía y el bebé: “Fue tanta la fuerza que hice que me desvanecí y a mi bebé, que se había quedado sin tiempo, le quebraron la clavícula y la cervital. Como yo me desmayé, me pusieron oxígeno. Cuando me desperté, me mintieron porque me dijeron que mi bebé le había dado un paro pero que lo habían podido reanimar, cuando eso no era así”.

Lo que vivió esta madre luego fue aún más dramático. “Gael tenía el pechito todo morado y no se movía y estaba intubado”. La excusa de la Maternidad fue que “una complicación”. Catala acusa que lo sucedido podría haberse pevenido si desde la Maternidad se hubieran realizado los controles pertinentes para, en este caso, advertir el peso del bebé. Una semana después el director de la Maternidad dialogó con la mamá de Gael, quien lamentablemente luego falleció, y según el funcionario “el caso es sospechoso y que se iba a investigar”.

Fotos Mauricio Espinoza - La Unión