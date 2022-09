Denuncia que su casa se hunde debido a una pérdida de agua en la vía pública

Juan Ocaranza, quien vive en Avda. Güemes entre calle 25 de Mayo y 9 de Julio, denuncia que su casa se está hundiendo debido a una pérdida de agua, y que no ha tenido solución por parte ninguna autoridad. "Desde 2011 mediante notas estamos reclamando" aseguró a La Unión.

"Estoy cansado. Hace diez años que venimos reclamando con notas en Aguas de Catamarca y la Municipalidad. Uno le tira la culpa al otro. Seguimos sin repuestas. La Municipalidad, que el agua que pasa permanentemente, día y noche por acá, que se mete día y noche por debajo de mi casa son por perdidas de agua, que la culpa es de Aguas de Catamarca porque no arreglan la pérdida. Mientras que Aguas de Catamarca dice que no, que la Municipalidad porque el cordón está roto. Pero yo sigo con el problema." reclama Juan. Denuncia que su casa se encuentra cada vez más deteriorada por la humedad.

"No tengo respuesta, y mi casa se está hundiendo. Tengo todo el frente hundido. Todas las grietas denotan el hundimiento del frente. No tengo solución. Tengo muchísima humedad y no pasada nada. La única respuesta que tuve fue de la municipalidad, de Infraestructura urbana vinieron hace un par de años hicieron un cordón frente a mi casa porque había una grieta y caía una cascada de agua para adentro. Hicieron el cordón y se hundió porque obviamente está todo hueco bajo la avenida y me quedó un pozo que vive lleno de barro. Obviamente, el agua volvió a cavar el asfalto. Me está volteando la casa y estoy desesperado no sé que hacer." manifestó con desesperación.

Ante la falta de solución, Juan recurrió a las redes sociales donde documentó en videos su situación y el actual estado de su casa con la esperanza de que las imágenes generen repercusiones y las autoridades finalmente resuelvan el problema.

En las imágenes audiovisuales se puede ver las grietas en las paredes y la humedad que afectan a su domicilio, así como también "el hueco" en la vía pública por la cual ingresa el agua bajo la avenida a la cual el vecino calificó de "cueva" y que ha generado el deterioro en su vivienda.

Así se encuentra su casa debido a la pérdida de agua en la vía pública