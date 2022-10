Denuncian que la comisión saliente de la Mutual FME no quiere entregar la directiva: "es un atropello a la democracia"

Un clima complejo de tensión se vive en la Asociación Provincial de Jubilados y Pensionados Fray Mamerto Esquiú entorno a la comisión saliente. Tras las protestas de los trabajadores de la mutual que reclaman el incumplimiento del pago a los empleados por parte de las autoridades salientes, un nuevo conflicto se suma: las autoridades electas denuncian que no se les permite asumir como corresponde.

“Es un atropello a la democracia”, sostuvo Susana Casavilla, vicepresidenta de la Lista Verde N° 2 que fue elegida hace pocas semanas, en diálogo con LA UNIÓN al hacer público que la comisión saliente se niega a entregar la directiva.

“Estamos pasando por una situación violenta. La no presencia de ellos, el no recibirnos ni darnos una contestación ante nuestra presencia de venir a asumir como habíamos quedado realmente que hoy si o sí asumíamos.” manifestó Casavilla.

En este sentido, la Vicepresidenta de la Lista Verde N°2 explicó que, a pesar de haber sido elegidas las nuevas autoridades el 30 de septiembre, se había pedido, por consideración, 10 días hábiles para el cambio y la asunción de la nueva comisión, aunque no esté en el estatuto este proceder.

Por esta razón, estaba estipulado que el día de ayer las nuevas autoridades asumieran y comenzaran en su labor, no obstante, según denuncia Casavilla, no fueron recibidos, por lo cual la asunción se aplazó para el día de hoy a las 11 horas, donde la situación se repitió.

“No nos permiten nada. No quieren firmarnos actas, no quieren nada. Vinimos con abogado, con apoderado y escribano y no logramos nada. Estamos todos acá en la deriva. Esto es un atropello que están haciendo, primero a la democracia, segundo, ilegítimamente porque ellos ya no tienen porqué estar acá. Nosotros por ley tendríamos que haber asumido ya hace tiempo. Le dimos 10 días hábiles, por lo tanto nos corresponde la asunción.” explicó.

Al respecto, anticipó que habrá una reunión esta tarde con una escribana y el apoderado de la nueva comisión para emplazar por última vez a la comisión saliente para que entreguen las llaves y los papeles inherentes de la mutual.

La situación ha causado profundo malestar. Casavilla apuntó duramente contra las autoridades del Consejo Directivo saliente. “Acá los afectados principales son los jubilados. Creo que la misión principal acá es la atención al jubilado. Al personal no se le está pagando. Están haciendo cosas irracionales. Acaban de decir que no van a hacer nada. Eso fueron las palabras, y es lo que me mortifica. No nos dieron un motivo concreto. No hay justificativo. Pensamos que tratábamos con gente responsable." sostuvo.

Al respecto de la protesta de los empleados de la mutual quienes denuncian falta de pago y de los aportes patronales, además de maltrato por parte de la titular saliente, Casavilla manifestó que apoyan “de todo corazón a los empleados” y aseguró que lamentablemente aún no tienen “fuerza como para avanzar en eso.”

“Nos solidarizamos. Es aberrante. Me pregunto donde está todo ese dinero." finalizó.