Denuncian desatención y malos tratos a un paciente Covid en el Hospital San Juan Bautista

Un grave hecho se viraliza mediante denuncia por las redes sociales y tiene como centro el reclamo los malos tratos que habría recibido un paciente recreíno, internado por Covid-19 en el Hospital San Juan Bautista. Los detalles son brindados por la hija del paciente, Silvana Varela, quien apunta no sólo al nosocomio sino que lo hace puntualmente contra uno de los médicos y una de las enfermeras.

La internación tuvo lugar el pasado 12 de Junio, luego de ser derivado desde Recreo por la gravedad de su cuadro, según refiere su hija. Tras once días de internación, y no teniendo avance en recuperación, se lo derivó ayer a Coronarias del Instituto de la Comunidad, lo que no fue informado a la familia. Silvana, dejó en claro en todo momento de su video, que hay una gran diferencia entre la atención que se brinda en el Hospital “Carlos G. Malbrán y el nosocomio provincial de la Capital. “Del Malbrán no hay nada que decir. El profesionalismo con el que se manejan, no tiene objeción pero del San Juan Bautista, lamentablemente no podemos decir lo mismo”, acotó.

Seguidamente, en uno de los párrafos más fuertes de la denuncia, la joven sentencia: “A mi papá lo estaban matando. Nos mentían que la saturación de oxígeno bajaba. Que estaba con tubo de oxígeno al máximo. Y nunca pasaba de eso. Una sola vez nos pasaron el parte médico. Estábamos desesperados porque no sabíamos nada de mi papá”.

Luego al marcar las malas atenciones, Silvina detalla que sólo le daban de comer “papas hervidas”, que dormía sobre un colchón de apenas dos centímetros de espesor y que una enfermera lo maltrató verbalmente al momento de realizarle un procedimiento, el que provocó dolor y generó que el paciente se orinara encina. “Había enfermeras que sí lo trataban bien y que les agradezco a esos ángeles. Había otras que no y que lo trataban mal. Una lo había retado como a un perro. ¿Saben por qué? Porque le pusieron una sonda vesical, porque mi papá está muy mal y tiene una neumonía bilateral, y al momento de ponerle la sonda él se orinó. Imagínense el sentirse incómodo, rodeado de gente extraña e inhumana. Y lo retaron como un perro. El nos lo contó llorando”.