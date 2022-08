Denuncian que un niño necesita operación urgente, pero que el Hospital de Niños no se hace cargo de los estudios

En un nuevo capitulo que evidencia la problemática del sector de salud pública, donde el abandono de los nosocomios afecta a los pacientes catamarqueños, una familia vive desesperados momentos desde este fin de semana cuando debieron ingresar a su pequeño niño de seis años al Hospital de Niños “Eva Perón”. El menor tendría pólipos, y su situación se ha agravado, habiendo ingresado al hospital desde este sábado. A pesar de su estado, aún no se ha podido operar debido a que el “Eva Perón” no cuenta con las máquinas correspondientes para realizar los estudios que precisa el niño.

La familia del menor denuncia el mal estado del hospital, donde el profesional gastroenterólogo infantil, el Dr. Gustavo Medina, les manifestó que el “Eva Perón” no contaría con la máquina correspondiente para realizar al niño una colonoscopia, un estudio con urgencia para determinar el estado del menor respecto a la presencia de pólipos. Por esta razón, el profesional les deriva al sector privado, al Pasteur, donde también trabaja. Allí, sin embargo, la familia debería de pagar más de 60 mil pesos por la operación.

En diálogo con LA UNIÓN, Ceballos, tía del niño paciente, manifestó la desesperación e indignación por la situación que se encuentran viviendo.

Ceballos explicó que el gastroenterólogo infantil que atendió a su sobrino les dijo que “el hospital de niños no lo pueden operar, solo en sanatorio privado.” a lo cual, ella señaló que “da la casualidad que el médico trabaja en el Pasteur y por eso lo mandan a que lo operen ahí. Pero sale más de 60 mil pesos esa operación.”

El pequeño debe realizarse una colonoscopia. Sin embargo, a pesar de la urgencia, aún no han podido realizarle este estudio porque en el mismo hospital de niños no tendrían la máquina correspondiente para llevarlo a cabo. “Está rota, dice y por eso no lo pueden hacer, y lo mandan al Pasteur”, explicó la preocupada tía, quien además señaló que su sobrino se encuentra actualmente en estado anémico.

“Pasa el tiempo y el está anémico. Él esta cada vez peor, y no sabemos el riesgo. Él está internado desde el sábado. El domingo no nos dijeron nada, ayer feriado tampoco, y recién hoy están viendo esto.”, sostuvo con indignación.

La mujer también señaló que su hermano, padre del niño, fue enviado por el profesional para que vea el presupuesto “para ver si el hospital de niños le cubre.” Sin embargo, el sector privado es casi inaccesible para esta familia, cuyo padre desesperado no cuenta con trabajo y es una persona con discapacidad.

“Nosotros estamos pidiendo que le den la derivación” la tía del menor, y añadió, “porque si no tenemos la plata para esa operación, lo que necesitamos nosotros es que nos den la derivación para que vaya al Garrahan, en Buenos Aires”

“Pero el médico no nos quiere dar esa posibilidad”, reclamó, y agregó que “es una vergüenza que el hospital de niños no tenga las máquinas necesarias.”

En esta línea, sostuvo: “Está viendo la desesperación de los padres, para que terminen pagando, sacando de donde no tienen. Mi hermano es discapacitado y no tiene trabajo." Además, manifestó que "sabemos que no es el único que está pasando esto. Hay muchos niños que están así.”

El niño sería dado de alta mañana, a pesar de que su tía insiste en que se encuentra en mal estado. Por el momento, la única vía para su tratamiento propuesto desde el Hospital de Niños sería que sea atendido en el Pasteur para realizarse allí la colonoscopia y ser operado en el mismo, sin embargo, ninguna de ellas sería cubierta por el “Eva Perón”, por lo cual, la familia insiste en que se le permita al niño ser derivado al Hospital de Pediatría Garrahan.