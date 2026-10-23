Denuncian posibles riesgos sanitarios en la Secundaria N.º 76 tras una desinfección

Una grave denuncia vinculada con las condiciones sanitarias de la Escuela Secundaria N.º 76, ubicada en el norte de la Capital, generó preocupación por la salud de quienes integran la comunidad educativa. Según la información aportada a La Unión, luego de una desinfección realizada durante la noche anterior, en la jornada siguiente se registraron trabajadores, preceptores y docentes afectados.

La situación planteada encendió las alarmas en torno a las condiciones en las que se desarrollaron las actividades escolares y a las medidas adoptadas después del procedimiento de desinfección. El planteo central apunta a determinar si existieron condiciones adecuadas para que estudiantes y personal permanecieran en el establecimiento y si se tomaron las precauciones necesarias ante los inconvenientes denunciados.

La información también señala que, pese a la situación registrada, el personal de ordenanza realizó un importante esfuerzo para limpiar toda la institución. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, el desayuno que había sido preparado para los estudiantes finalmente fue servido, una decisión que incrementó la preocupación por una posible intoxicación.

En medio de la polémica y los reclamos, se conoció luego que la Dirección de la Escuela comunicó que va a suspender las actividades aulicas presenciales de este viernes pero que la salida del alumnado y personal va a ser desde las 12.20 hs. "Esta tarde se solicita al personal de Preceptoria y docentes garantizar las actividades aulicas virtuales", aclararon.

Trabajadores afectados y tareas de limpieza tras la desinfección

Uno de los aspectos centrales de la denuncia es la situación del personal que se habría visto afectado durante la jornada posterior a la desinfección. Según el planteo difundido, entre las personas alcanzadas se encuentran trabajadores, preceptores y docentes de la Escuela Secundaria N.º 76.

La desinfección se habría realizado durante la noche anterior, mientras que las personas afectadas fueron registradas al día siguiente. Esta secuencia temporal es uno de los elementos que motivan la preocupación expresada, aunque la información proporcionada no detalla cuáles fueron los síntomas, la cantidad de personas afectadas ni si existió una evaluación médica que estableciera la causa de los inconvenientes.

En paralelo, la denuncia destaca el esfuerzo realizado por las ordenanzas para limpiar la totalidad de la institución. Las tareas se desarrollaron en un contexto de preocupación por las condiciones del establecimiento después del procedimiento de desinfección.

No obstante, el reclamo sostiene que esos trabajos de limpieza no evitaron que continuara la preocupación por la seguridad sanitaria. El punto más cuestionado es que, pese a la situación denunciada, se mantuviera la decisión de servir el desayuno preparado para los estudiantes.

El desayuno servido y la preocupación

La entrega del desayuno a los alumnos constituye otro de los puntos más sensibles de la denuncia. Según la información difundida, el alimento había sido preparado para los estudiantes y finalmente fue servido, pese a que durante esa jornada se habían registrado trabajadores, preceptores y docentes afectados luego de la desinfección realizada la noche anterior.

El planteo advierte que esa decisión habría incrementado la preocupación por una posible intoxicación y sostiene que podría haber puesto en riesgo la salud de estudiantes y trabajadores.

Sin embargo, la información disponible no confirma que se haya producido una intoxicación entre los alumnos ni establece que el desayuno estuviera contaminado. La denuncia expresa temor ante una eventual consecuencia sanitaria y reclama explicaciones sobre las decisiones tomadas en el establecimiento.

En ese contexto, la cuestión planteada no se limita a la realización de las tareas de limpieza, sino que también alcanza a la evaluación de las condiciones en las que se mantuvieron las actividades escolares y se distribuyeron los alimentos.

Los cuestionamientos

La denuncia también apunta a la supervisora Cristina Mansilla, a quien se atribuye haber seguido directivas del Ministerio de Educación de la ministra Soria. De acuerdo con el planteo, Mansilla habría priorizado la decisión de no suspender las clases por encima de la seguridad sanitaria de estudiantes y trabajadores. Esta afirmación constituye uno de los principales cuestionamientos expresados por quienes impulsan el reclamo.

La denuncia considera inadmisible que las órdenes ministeriales puedan imponerse sobre el cuidado de las personas que concurren y trabajan en la institución. En ese sentido, exige que se expliquen los criterios que habrían orientado la decisión de mantener las actividades escolares pese a la situación registrada después de la desinfección.

Exigen explicaciones

El planteo concluye con un pedido de respuestas y acciones inmediatas. Quienes expresan la denuncia reclaman explicaciones, responsabilidades y medidas urgentes, al considerar que la salud de los estudiantes y de los trabajadores no puede quedar subordinada a decisiones administrativas.

La exigencia se relaciona con el conjunto de hechos señalados: la desinfección realizada durante la noche anterior, el registro de personas afectadas durante la jornada siguiente, el esfuerzo del personal de ordenanza para limpiar la escuela y la decisión de servir el desayuno preparado para los alumnos.

La denuncia también cuestiona la presunta prioridad otorgada a la continuidad de las clases por sobre la seguridad sanitaria, una decisión que atribuye a directivas ministeriales seguidas por la supervisora Cristina Mansilla.

En este escenario, el reclamo plantea la necesidad de esclarecer qué ocurrió en la Escuela Secundaria N.º 76, qué medidas se tomaron después de la desinfección y cuáles fueron los fundamentos para mantener determinadas actividades dentro del establecimiento.